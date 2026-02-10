Российская экономика переживает самый глубокий кризис за 20 лет, - СВР

Российская экономика вступила в фазу серьезного кризиса, что может заставить Кремль пересмотреть экономическую политику, сформированную еще в начале 2000-х годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным разведки, в 2025 году промышленное производство России выросло лишь на 0,8% за одиннадцать месяцев, тогда как в 2023-2024 годах этот показатель составлял 4-6%.

Наибольшее падение наблюдается в обрабатывающей промышленности. Дополнительным сигналом проблем стало сокращение грузоперевозок российских железных дорог до минимума за последние 16 лет, что свидетельствует о трудностях как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путину доложили о провале импортозамещения западного оборудования

Финансовое положение частного сектора также ухудшается, а дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году вырос до рекордных 5,65 трлн рублей, превысив показатели 2020 года. Несмотря на некоторое замедление роста расходов, государственные расходы остаются высокими, что поддерживает инфляцию и вынуждает власти повышать налоговую нагрузку.

Аналитики отмечают, что нынешняя ситуация все чаще сравнивается с отложенным кризисом позднего СССР, когда экономические проблемы маскировались за счет долгов. Хотя масштабы нынешних вызовов меньше, чем во время кризиса 1990-х, Россию, вероятно, ожидает длительный период экономической нестабильности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение военных с фронта усиливает нестабильность: в регионах РФ растут расходы на охрану власти, - СВР