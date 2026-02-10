РУС
Новости Состояние российской экономики
Российская экономика переживает самый глубокий кризис за 20 лет, - СВР

Российская экономика вступила в фазу серьезного кризиса, что может заставить Кремль пересмотреть экономическую политику, сформированную еще в начале 2000-х годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, в 2025 году промышленное производство России выросло лишь на 0,8% за одиннадцать месяцев, тогда как в 2023-2024 годах этот показатель составлял 4-6%.

Наибольшее падение наблюдается в обрабатывающей промышленности. Дополнительным сигналом проблем стало сокращение грузоперевозок российских железных дорог до минимума за последние 16 лет, что свидетельствует о трудностях как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путину доложили о провале импортозамещения западного оборудования

Финансовое положение частного сектора также ухудшается, а дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году вырос до рекордных 5,65 трлн рублей, превысив показатели 2020 года. Несмотря на некоторое замедление роста расходов, государственные расходы остаются высокими, что поддерживает инфляцию и вынуждает власти повышать налоговую нагрузку.

Аналитики отмечают, что нынешняя ситуация все чаще сравнивается с отложенным кризисом позднего СССР, когда экономические проблемы маскировались за счет долгов. Хотя масштабы нынешних вызовов меньше, чем во время кризиса 1990-х, Россию, вероятно, ожидает длительный период экономической нестабильности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение военных с фронта усиливает нестабильность: в регионах РФ растут расходы на охрану власти, - СВР

россия (98966) СВР (224) экономика (3945)
Топ комментарии
+11
Переживає кризу найглибшу, але дронів і ракет клепає ще більше в порівнянні з 22 роком (тоді нам взагалі казали в них ракети на 2-3 неділі ), як так?
10.02.2026 12:44 Ответить
+10
Вона б переживала ще глибшу кризу, якби по ній прилітали балістичні ракети, хоча б на 1000км. Ну і крилаті ракети, в нормальної кількості.
10.02.2026 12:51 Ответить
+6
Та пох шо там кацапня переживає! Головне, що у цих підАрів вистачає ресурсу на ракети та дрони і на чмобіків. І з цим треба, щось робити... А надіятись, що кацап збунтується від голоду, марна справа. Вони наскільки зазомбовані ******, що будуть кору на деревах обгризати, але від вЯлічія та пріклоненія перед ****** не відмовляться.
10.02.2026 13:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Замість танків. Танків на полі бою вже майже нема
10.02.2026 12:48 Ответить
Так танки вони і раніше не особливо клепали, а відновлювали і модернізовували техніку з совєтських запасів...
10.02.2026 12:53 Ответить
Не можна туди бити ракетами, там бізнес мінлдіча, там кіно Голобородька і живуть його друзі актори, що допомагають російській армії. Та і міндічі, цукермани і інше шобло пожалкувало грошей на ракети, як і на захисні споруди онергооб'єктів. Хоча гроші не їхні, а партнерська допомога. Все потягнули в офшори і навіть частину вивезли на росію.
10.02.2026 13:06 Ответить
За моїми скромними підрахунками глибока криза в ********** наступить лише з вересня-жовтня 2027. І навіть після цього обдовбані пропагандою та сковані страхом кацапи будуть приречено здихати мовчки. Але не довго. За чотири роки війни лише зараз мосвкичі, які нахабно паразитують на всіх регіонах федерації вимітаючи всі ресурси звідтіля, побачи здорожчення продуктів харчування лише на 30%, але зжерли фонд національного добробуту. В травні 2026 фонд буде остаточно спустошено і "господін Холодільнік" вступить в безкомпромісну війну з "господіном Тєлєвізором"...
10.02.2026 12:54 Ответить
Криза на росії ніяк не пов'язана з продовженням війни, війна була, є і буде ще дуже довго.
10.02.2026 13:02 Ответить
Ну в цьому році не закінчиться однозначно. Але з такими темпами падіння економіки, неможливістю запровадити заміщення західних технологій, верстатів і механізмів, комплектуючих - навряд чи довго. Якщо в афганську війну знадобилося 10 років санкцій для розвалу сесесеру, то зараз, в часи коли все відбувається набагато швидше, думає за років 6 (від початку повномасштабки) все в них розвалиться. Разом з рашою вцілому. І світу доведеться це прийняти: виникнення великої кількості типу незалежних держав (монополій олігархів).
10.02.2026 13:20 Ответить
Під час Афганської війни союзниками Совка були (утрирую) Болгарія і Куба, а зараз Китай, де можна купити практично все. Різницю розумієте?
10.02.2026 13:36 Ответить
Ні. Китай сам в глибокій кризі. Їх відрізали від ******** технологій і замовлень на виготовлення товарів. Сотні мільйонів звільнено з заводів. Іпотеки нічим виплачувати. Міста стають пустелями і населення масово змушене повертатися в свої села де немає роботи. Випускників університетів примушують здавати паспорти і не дають роботи. Тотальний нагляд. Думаю що зараз відбувається "гібридне заселення" окупованих *********** територій. Коли ********* остаточно ослабне китайці заберуть своє.
10.02.2026 13:58 Ответить
Від вас вперше чую про такі серйозні проблеми КНР. Ви впевнені, що вони на стільки глобальні? Перманентно там завжди якісь проблеми. Але щоб масштабно, то таки ні.
10.02.2026 14:02 Ответить
Теж спершу сумнівався. Але не полінувався покопирсатися в інтернеті. Те що я там познаходив дійсно вражає. Картина набагато гірша за те що я описав зверху. Вже дійшло до спроби військового перевороту і відсторонення Сі. В Китаї почались репресії. Кордони закривають на виїзд, а тим хто вїзджає щоб відвідати родичів забороняють виїзд і вилучають паспорти. Китай без замовлень на виробництво з Європи та США просто згасає. Наприклад, протягом одного тижні в одному лише шеньжені закрилось 440 заводів та фабрик...
10.02.2026 15:00 Ответить
Дякую за інформацію. Але чому наші позитивні блогери не воліють по це з кожної праски? Це ж їхній хліб. Монетизацію ж ніхто на ютубі не відміняв, а це така цікава тема.
10.02.2026 19:50 Ответить
А це вже питання до цензури та арахімії з зєлєнскім. Памятаєте як вони хором славили Китай і їх досягнення? А Китай це замовник, союзник і постачальник ***** з тією ж самою "совецькою" ідеологією...
10.02.2026 21:36 Ответить
Та є купа незалежних позитивних блогерів
11.02.2026 04:50 Ответить
Дійсно криза, я в шоці. Тільки Ви залиште свої фантазії при собі.
Темп зростання ВВП у 2025 році становив 4,8%, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ). ВВП на душу населення у Китаї (з населенням 1 416 096 094 осіб) становив $13 806 у 2025 році, зростання на $492 порівняно з $13 314 у 2024 році; це становить зміну на 3,7% у ВВП на душу населення.
10.02.2026 14:09 Ответить
І на зараз постачання товрів з Китаю в рашу йде часто не на пряму, а задіюються посередники з Середньої Азії. З урахуванням яку частку в зовнішній торгівлі Китаю займає раша ("Станом на початок 2026 року частка Росії в загальному зовнішньому товарообігу Китаю є відносно невеликою і становить приблизно 4-5%") - то навряд чи Китай при відповідних санкціях буде збільшувати цю частку чи нариватися на санкції.
Частка США в загальному зовнішньому товарообігу Китаю - ~16%
Частка ЄС в загальному зовнішньому товарообігу Китаю - 8-9%
10.02.2026 14:13 Ответить
Китай постачає західні технології, верстати і механізми, комплектуючі не тільки з ЄС, але і з США теж.
Я під час холодної війни працював на оборонному заводі. І не звертаючи уваги на санкції проти СРСР, завод на сто відсотків був оснащенний ************** західними станками, технологіями, комплектуючими.
10.02.2026 14:05 Ответить
В ті часи Китай не підтримував їх,бо самі з голоду здихали.А тепер Китай росію здорово підтримує
показать весь комментарий
Дай Боже. А я особисто думаю, що криза, реальна криза на кацапщині розпочнеться у квітні 2026 року. Головне щоб Трампушка не допоміг кацапні і не змусив Україну капітулювати.
показать весь комментарий
Вибори до Конгресу в листопаді. Трамп, схоже, втратить там більшість і Конгрес оголосить імпічмент. Час Трампа швидко спливає...
показать весь комментарий
менше дивіться марафон)
показать весь комментарий
Ну якщо не хочете перемир'я, то воюйте. Хто ж вам не дає? Чи ви щиро вважаєте, що якби не трумп, то українські війська вже б на кордони 91 року виходили?
показать весь комментарий
Перемиря потрібне лише кацапам для накопичення зброї та мобілізації русні. Ми маємо вищувати кацапське падло до повної деокупації України. Схоже це вже розуміють на Заході. Трумп "збитий льотчик". Чим швидше ми позбавимось залежності по зброї від США тим швидше закінчиться війна нашою перемогою (деокупація). Стягу над москвою не буде. Там будуть порожні магазини і голодні кацапи...
показать весь комментарий
Зі всією повагою до Вас, але таке може написати лише класична жертва телемарахфону. Поцікавтесь, за діда трумпа Україна в 2025 році отримали зброї безоплатно більше, ніж за діда байдена за такий же часовий проміжок.Без ракет до петріотів отримали холодомор. І санкції, які реально вдарили по рашці запровадив знову ж таки ненависний більшості українців трамп.І там ще купа іншої різної високотехнологічної зброї. Перемир'я воно однакове для всіх. Накопичуйте, озброюйтесь, будуйте ешолоновану оборону. І буде вам щастя.
показать весь комментарий
В мене немає телевізора. Не потрібен. Зате є хороша бібліотека, інтернет і добра освіта. Адміністрація Трампа систематично затримувала виплати виробникам за виготовлення та відвантаження зброї, що спричинило ряд прогалин в нашій обороні. Такі затримки несуть системний характер і це визнають навіть самі американці і відверто звинувачують Трампа в пособництві *****.
показать весь комментарий
А при байдені таких затримок не було? Були, може і більші. А на виході трумп зброї поставив більше. За першу половину 2025 року стільки ж як за 2024 повний рік.
показать весь комментарий
Ну про 20 років - то вже загнули, бо в 2008 була ж найбільша світова криза з часів великої депресії 30-х...
показать весь комментарий
моя потужність от данных новостей пробивает потолок😎
показать весь комментарий
Служба,в яку влився агентакозирь, брехню не скаже.
показать весь комментарий
Не будуть вони кору гризти заради вєлічія. Не ідейні вони. Як тільки водкі не стане (або на водку) - почнуть кулаками махати. Безтолково і безпощадно.
показать весь комментарий
Може й будуть, тільки не проти війни і не проти *****. Головне, щоб на мАЦквє була тіш та гладь. А по мухосранськах попридушують.
показать весь комментарий
