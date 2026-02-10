Российская экономика переживает самый глубокий кризис за 20 лет, - СВР
Российская экономика вступила в фазу серьезного кризиса, что может заставить Кремль пересмотреть экономическую политику, сформированную еще в начале 2000-х годов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки.
По данным разведки, в 2025 году промышленное производство России выросло лишь на 0,8% за одиннадцать месяцев, тогда как в 2023-2024 годах этот показатель составлял 4-6%.
Наибольшее падение наблюдается в обрабатывающей промышленности. Дополнительным сигналом проблем стало сокращение грузоперевозок российских железных дорог до минимума за последние 16 лет, что свидетельствует о трудностях как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Финансовое положение частного сектора также ухудшается, а дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году вырос до рекордных 5,65 трлн рублей, превысив показатели 2020 года. Несмотря на некоторое замедление роста расходов, государственные расходы остаются высокими, что поддерживает инфляцию и вынуждает власти повышать налоговую нагрузку.
Аналитики отмечают, что нынешняя ситуация все чаще сравнивается с отложенным кризисом позднего СССР, когда экономические проблемы маскировались за счет долгов. Хотя масштабы нынешних вызовов меньше, чем во время кризиса 1990-х, Россию, вероятно, ожидает длительный период экономической нестабильности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Темп зростання ВВП у 2025 році становив 4,8%, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ). ВВП на душу населення у Китаї (з населенням 1 416 096 094 осіб) становив $13 806 у 2025 році, зростання на $492 порівняно з $13 314 у 2024 році; це становить зміну на 3,7% у ВВП на душу населення.
Частка США в загальному зовнішньому товарообігу Китаю - ~16%
Частка ЄС в загальному зовнішньому товарообігу Китаю - 8-9%
Я під час холодної війни працював на оборонному заводі. І не звертаючи уваги на санкції проти СРСР, завод на сто відсотків був оснащенний ************** західними станками, технологіями, комплектуючими.