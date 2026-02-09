РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7830 посетителей онлайн
Новости Преступления оккупантов на территории РФ
1 383 6

Возвращение военных с фронта усиливает нестабильность: в регионах РФ растут расходы на охрану власти, - СВР

Кремль экономит на социальных программах, но увеличивает расходы на безопасность чиновников

После начала полномасштабной войны российские регионы значительно увеличили расходы на охрану губернаторов, которые в 2023–2025 годах стабильно превышают 100 млн рублей ежегодно.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Охрана губернаторов в России

С начала полномасштабной войны против Украины российские губернаторы существенно увеличили расходы на собственную безопасность. Если в 2021 году на охрану было потрачено 59,7 млн рублей, то в 2023-м сумма выросла до рекордных 119,7 млн. В 2024–2025 годах расходы оставались стабильно высокими – более 100 млн рублей ежегодно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия массово потеряла активы за рубежом, – разведка

Охрана для руководителей областей и краев 

Также возросло количество регионов, которые заказывают охрану для руководителей областей и краев. Формально это объясняют "общими рисками" в условиях войны. Впрочем, ключевым фактором является внутренняя дестабилизация в самой России, вызванная массовым возвращением военных с фронта. Бывшие участники войны против Украины все чаще становятся источником насилия, с которым РФ не может справиться. По открытым данным, "ветераны" войны уже убили или покалечили более тысячи человек внутри страны, и эта цифра продолжает расти.

Читайте: Россия утвердила "Стратегию Приазовья" для легитимации оккупированных территорий Украины, - СВР

Увеличение расходов на охрану на фоне сокращения федеральных расходов

В то же время страх властей контрастирует с бюджетной политикой Кремля. В 2026 году в РФ сокращение федеральных расходов коснется как минимум 18 из 51 государственной программы. Под сокращение попадут здравоохранение, авиация, энергетика, а также финансирование временно оккупированных территорий. Рекордное сокращение пришлось на программу "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 млрд рублей (около 30%), тогда как программа "Развитие здравоохранения" потеряла еще 31,7 млрд. На фоне этих сокращений рост расходов на личную охрану чиновников выглядит показательно – российские власти экономят на населении, но не на собственной безопасности.

На этом фоне усиление охраны губернаторов выглядит не столько защитой от внешних угроз, сколько проявлением страха перед собственным населением – и перед теми, кто вернулся с войны с оружием, травмами и готовностью к насилию. Реальные действия региональных властей демонстрируют: российская система все больше боится последствий войны, которую сама же развязала.

Читайте: Российские авиакомпании возвращают в небо самолеты, которым более 30 лет, - СВР

Автор: 

охрана (679) расходы (157) россия (97552) СВР (235)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не переживайте зелень, на болотах нехай хоч повбивають один одного, а ви дійсно думай - ТЕ... Коли почнуть наші повертатись. Хоча саме тому ви і не випускаєте хлопців з війни. Страшно правда 🐸😸🐸😸🐸
показать весь комментарий
09.02.2026 15:26 Ответить
Не плутай наших Героїв, які боронять свою землю з кацапськимт підАрами, які йдуть за бабло людей вбивати.
показать весь комментарий
09.02.2026 15:55 Ответить
Стоп, я навпаки написав, що мені пофік як на болотах хто кого вб'є. При чому тут? Блін реально не розумію претензії до мене 😸. Те що в хлопців будуть і є питання до влади? Уточнення у наших хлопців.
показать весь комментарий
09.02.2026 15:58 Ответить
Вибачте, що у вашому коментарі я побачив натяк на те, що у нас може бути те саме, що і у кацапів.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:06 Ответить
Мій натяк що у наших може бути і є запитання до влади, а не те що та болотня срань на московії робить.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:09 Ответить
 
 