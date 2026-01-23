РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 960 22

Россия утвердила "Стратегию Приазовья" для легитимации оккупированных территорий Украины, - СВР

оккупация, армия РФ

Кремль утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года - документ, оправдывающий незаконное включение временно захваченных территорий Украины в правовое, административное и экономическое пространство Российской Федерации под видом "долгосрочного развития".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стратегия формально охватывает семь субъектов РФ, включая захваченный Крым и районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Документ является очередным шагом легитимации оккупации через бюрократические и экономические механизмы.

Экологическая трансформация

Стратегия декларирует "экологическую трансформацию", развитие инфраструктуры, туризма, водного транспорта и рыбного хозяйства. Среди заявленных показателей - улучшение коммунальных услуг для 2,58 млн человек, создание "комфортных условий проживания" для 750 тыс. жителей и формирование туристического потока на уровне 23,6 млн поездок в год. Однако эти цифры не подкреплены источниками финансирования или четкими механизмами реализации.

План реализации стратегии включает 79 мер по 18 направлениям - от строительства федерального морского курорта "Приморск" в Запорожской области до развития осетрового хозяйства, устричных ферм и переработки медуз.

Отдельно предусмотрено восстановление систем гидрометеорологического и экологического мониторинга, утилизация затонувших судов и изменения водохозяйственных схем Дона и Днепра.

Модернизация инфраструктуры Азовского бассейна 

Особый акцент сделан на модернизации портовой и транспортно-логистической инфраструктуры Азовского бассейна и интеграции ее в общероссийские грузовые коридоры. Несмотря на гражданскую риторику, эти меры имеют очевидное двойное назначение и фактически направлены на усиление военно-логистических возможностей РФ в регионе.

"Стратегия - это инструмент политической демонстрации контроля, сочетающий завышенные социально-экономические обещания с инфраструктурными проектами, ориентированными прежде всего на интересы государства-агрессора, а не населения Приазовья", - отметили в СВР.

Автор: 

оккупация (10187) россия (97318) СВР (233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Якщо на краденій машині цвяхом надряпати "Вова", то вона краденою бути не перестане.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:33 Ответить
+6
Останнім з'їздом КПРС був XXVIII з'їзд, що проходив у Москві з 20 липня по 13 липня 1990 року, на якому делегати ухвалили програмну заяву про перехід до "гуманного, демократичного соціалізму". Було прийнято багато програмних документів, включаючи і саму програму розвитку. СРСР припинив своє існування 26 грудня 1991 року, коли Верховна Рада СРСР офіційно визнала незалежність 15 республік, після того як 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов склав повноваження президента СРСР. Комуністичну партію Радянського Союзу (КПРС) було розпущено 6 листопада 1991 року указом президента РРФСР Бориса Єльцина. Це все, що потрібно знати про спіральний розвиток історії, події у якій відзначаються аналогією через циклічність. Висновки робіть самі.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:41 Ответить
+3
якби не оманьський офіс,то Отаман Залужний привів би наше військо до берегів Азовського моря,з нашим озброєнням,а так поклали скільки на лінії суровікіна
показать весь комментарий
23.01.2026 14:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо на краденій машині цвяхом надряпати "Вова", то вона краденою бути не перестане.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:33 Ответить
А, якщо, ти крадій та нотаріус в одному рилі. Виписав собі бумажку, і катаєшся по хаті.
Рудий піндос підтримає. Євро пєдо куколди ховають очі, але продовжують нести гроші.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:39 Ответить
Якщо був би нотаріусом - зміг би кататись не тільки по хаті.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:45 Ответить
А якщо хазяїн авто і поліцай допомагають крадію дряпати такі надписи і погоджуватись з крадієм що це машина крадія то в кінці це буде машина крадія. Це те що зараз роблять Зеля і Тромб а саме через різні лазівки і казалось би невеликі обмовки допомагають ***** узаконити окуповану частину України і йти далі. Наприклад, якщо Україна чи сша підпише якийсь казалось би незначний офіційний папірець про те що ***** відкрив автобусну зупинку на окупованій території чи бювет буцімто на благо місцевих мешканців, то цей папірець вже являється визнанням окупованої території Сосією. А те що Тромб і ***** пропихують на дамбасі вільну економічну зону то таких папірців в тому числі підписаних ООН буде тисячі. Чи ви вірите що Тромб і ***** почавши цю війну про людей заботяться?
показать весь комментарий
23.01.2026 13:50 Ответить
А зараз тим більше у Тромба є своя світова ''нотаріальна контора'' під назвою ''рада міру''. І вона визнає все що ***** закаже а ви коли вам дадуть під жопу, далі бігайте і доказуйте що ви так не домовлялись. Тому ще раз застерігаю, НЕ МОЖНА Зелі нічого підписувати ні з Тромбом ні з рашистами. Бо далі вже Зелю просто виставлять за двері і нічого питати не будуть. Доречі, як ви дивитесь на те що Тромб завезе мільйони палестинців і кацапів в ''вільну економічну зону'' буцімто для відновлення розбитих міст? Що таке повзуча окупація потрібно пояснювати?
показать весь комментарий
23.01.2026 13:55 Ответить
а якщо вова зеленський - перестане
показать весь комментарий
23.01.2026 17:06 Ответить
Пуст кацапстан затвердить стратегию развития при Гренландия! Возможно Трамп, что то заподозрит?
показать весь комментарий
23.01.2026 13:38 Ответить
Да, потужно банда Зелемського та хенерали захистили кримський корідор, про який всі діти знали з 2014 року. Бурят задрімав на броні, прокинувся у Херсоні та Єнергодарі. ЗАЕС взагалі НІХТО не захищав, найбільшу АЕС у Европі.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:38 Ответить
Так вони нічого і не захищали...навіть війська звідти вивели ...3 танки на антонівському мосту то точно не захист...а більше там і не було....
показать весь комментарий
23.01.2026 14:45 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 13:41 Ответить
Сзр , гур і членограй вже тільки константують і підраховують, хтось згадає яка велика операція в тилу ворога була після павутини?
показать весь комментарий
23.01.2026 13:45 Ответить
Так павутина осьо тільки півроку тому закінчилась. Такі операції по декілька років готуються.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:48 Ответить
Сумніваюся що з оцими перестановками ліжками взагалі якісь операції будуть..три місяці тому один казав що буде відповідь на москву за блекаути, і де воно?
показать весь комментарий
23.01.2026 13:50 Ответить
Якщо у вас є пропозиції щодо проведення спецоперацій то підкажіть, або допоможіть . Не будьте стороннім спостерегачем.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:07 Ответить
Хай, краще, про "стратегію Сибіру" думають... Куди вони будуть з Сибіру, своїх біженців переселять... Адже кількість китайців, на території півдня Сибіру, росте. Вони починають домінувать над "місцевими рассєянами"... Уже частішають конфлікти між китайськими фермерами-орендарями, та "хазявами". Кацапи ж не розуміли ніколи поняття "приватної власності"...
показать весь комментарий
23.01.2026 13:58 Ответить
***** не про людей думає а про подальшу окупацію України і просування рашистських військ методом ''дипломатії'' і асиміляції, про що рашисти відверто розказують. Бо таким способом вони захоплять Україну швидше і дешевше ніж військовим шляхом
показать весь комментарий
23.01.2026 14:12 Ответить
та просто йде нове переселення народів, як 1000 років тому
татаро-уруси виганяють українців, а там де вони самі жили - заселяються китайці
показать весь комментарий
23.01.2026 14:28 Ответить
Вони знають, але нічого зробити не можуть.
Це не відкрита інтервенція. Це як просочування грунтових вод у підвал.
Врятує лише гідроізоляція (міцний етнос та інституції).
Спроба "рєшіть кітайскій вопрос" викличе відповідну реакцію з боку Китаю.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:12 Ответить
Никто никого выселять не будет. Ассимилируются просто. Бабы там с радостью под китайца ложатся. Они денежные, работящие, не пьют почти. Видные женихи. Мужиков или на СВО утилизируют либо они там и так вымирают от синьки.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:52 Ответить
А хто каже про виселення? Самі переселятимуться... Кацапня ж, за століття, звикла себе відчувать "домінуючою нацією, навіть тоді, коли є меншиною, в оточенні більшості корінного населення... Найбільш характерно це було, в республіках колишнього СРСР. Союзу вже немає четверте десятиліття - а кацапня в тому ж Казахстані чи Узбекистані , до цих пір відчуває "фантомні болі", згадуючи ті часи, коли вони були "гаспадами"... Та й в УКраїні таких повно... І війна нічому не навчає...
показать весь комментарий
23.01.2026 17:07 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 14:01 Ответить
Яка стратегія,це для галочки?Показати ***** що щось буде робитись.?А ЗСУ ви спросили?Не буде так як ви,мудозвони, малюєте.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:06 Ответить
 
 