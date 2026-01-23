Россия утвердила "Стратегию Приазовья" для легитимации оккупированных территорий Украины, - СВР
Кремль утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года - документ, оправдывающий незаконное включение временно захваченных территорий Украины в правовое, административное и экономическое пространство Российской Федерации под видом "долгосрочного развития".
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Стратегия формально охватывает семь субъектов РФ, включая захваченный Крым и районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Документ является очередным шагом легитимации оккупации через бюрократические и экономические механизмы.
Экологическая трансформация
Стратегия декларирует "экологическую трансформацию", развитие инфраструктуры, туризма, водного транспорта и рыбного хозяйства. Среди заявленных показателей - улучшение коммунальных услуг для 2,58 млн человек, создание "комфортных условий проживания" для 750 тыс. жителей и формирование туристического потока на уровне 23,6 млн поездок в год. Однако эти цифры не подкреплены источниками финансирования или четкими механизмами реализации.
План реализации стратегии включает 79 мер по 18 направлениям - от строительства федерального морского курорта "Приморск" в Запорожской области до развития осетрового хозяйства, устричных ферм и переработки медуз.
Отдельно предусмотрено восстановление систем гидрометеорологического и экологического мониторинга, утилизация затонувших судов и изменения водохозяйственных схем Дона и Днепра.
Модернизация инфраструктуры Азовского бассейна
Особый акцент сделан на модернизации портовой и транспортно-логистической инфраструктуры Азовского бассейна и интеграции ее в общероссийские грузовые коридоры. Несмотря на гражданскую риторику, эти меры имеют очевидное двойное назначение и фактически направлены на усиление военно-логистических возможностей РФ в регионе.
"Стратегия - это инструмент политической демонстрации контроля, сочетающий завышенные социально-экономические обещания с инфраструктурными проектами, ориентированными прежде всего на интересы государства-агрессора, а не населения Приазовья", - отметили в СВР.
Рудий піндос підтримає. Євро пєдо куколди ховають очі, але продовжують нести гроші.
татаро-уруси виганяють українців, а там де вони самі жили - заселяються китайці
Це не відкрита інтервенція. Це як просочування грунтових вод у підвал.
Врятує лише гідроізоляція (міцний етнос та інституції).
Спроба "рєшіть кітайскій вопрос" викличе відповідну реакцію з боку Китаю.