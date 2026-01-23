Кремль утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года - документ, оправдывающий незаконное включение временно захваченных территорий Украины в правовое, административное и экономическое пространство Российской Федерации под видом "долгосрочного развития".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Стратегия формально охватывает семь субъектов РФ, включая захваченный Крым и районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Документ является очередным шагом легитимации оккупации через бюрократические и экономические механизмы.

Экологическая трансформация

Стратегия декларирует "экологическую трансформацию", развитие инфраструктуры, туризма, водного транспорта и рыбного хозяйства. Среди заявленных показателей - улучшение коммунальных услуг для 2,58 млн человек, создание "комфортных условий проживания" для 750 тыс. жителей и формирование туристического потока на уровне 23,6 млн поездок в год. Однако эти цифры не подкреплены источниками финансирования или четкими механизмами реализации.

План реализации стратегии включает 79 мер по 18 направлениям - от строительства федерального морского курорта "Приморск" в Запорожской области до развития осетрового хозяйства, устричных ферм и переработки медуз.

Отдельно предусмотрено восстановление систем гидрометеорологического и экологического мониторинга, утилизация затонувших судов и изменения водохозяйственных схем Дона и Днепра.

Модернизация инфраструктуры Азовского бассейна

Особый акцент сделан на модернизации портовой и транспортно-логистической инфраструктуры Азовского бассейна и интеграции ее в общероссийские грузовые коридоры. Несмотря на гражданскую риторику, эти меры имеют очевидное двойное назначение и фактически направлены на усиление военно-логистических возможностей РФ в регионе.

"Стратегия - это инструмент политической демонстрации контроля, сочетающий завышенные социально-экономические обещания с инфраструктурными проектами, ориентированными прежде всего на интересы государства-агрессора, а не населения Приазовья", - отметили в СВР.

