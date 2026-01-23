Росія затвердила "Стратегію Приазов’я" для легітимації окупованих територій України, - СЗР

окупація, армія рф

Кремль затвердив Стратегію стійкого розвитку Приазов’я до 2040 року - документ, що виправдовує незаконне включення тимчасово захоплених територій України до правового, адміністративного та економічного простору Російської Федерації під виглядом "довгострокового розвитку".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Стратегія формально охоплює сім суб’єктів РФ, включно із захопленими Кримом та районами Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Документ є черговим кроком легітимації окупації через бюрократичні й економічні механізми.

Екологічна трансформація

Стратегія декларує "екологічну трансформацію", розвиток інфраструктури, туризму, водного транспорту та рибного господарства. Серед заявлених показників - покращення комунальних послуг для 2,58 млн осіб, створення "комфортних умов проживання" для 750 тис. жителів та формування туристичного потоку на рівні 23,6 млн поїздок на рік. Однак ці цифри не підкріплені джерелами фінансування чи чіткими механізмами реалізації.

План реалізації стратегії включає 79 заходів за 18 напрямами - від будівництва федерального морського курорту "Приморськ" у Запорізькій області до розвитку осетрового господарства, устрицьких ферм і перероблення медуз.

Окремо передбачено відновлення систем гідрометеорологічного та екологічного моніторингу, утилізацію затонулих суден та зміни водогосподарських схем Дону і Дніпра.

Модернізація інфраструктури Азовського басейну 

Особливий акцент зроблено на модернізації портової та транспортно-логістичної інфраструктури Азовського басейну та інтеграції її до загальноросійських вантажних коридорів. Попри цивільну риторику, ці заходи мають очевидне подвійне призначення і фактично спрямовані на посилення військово-логістичних спроможностей РФ у регіоні.

"Стратегія - це інструмент політичної демонстрації контролю, що поєднує завищені соціально-економічні обіцянки з інфраструктурними проєктами, орієнтованими насамперед на інтереси держави-агресора, а не населення Приазов’я", - зазначили у СЗР.

Топ коментарі
Якщо на краденій машині цвяхом надряпати "Вова", то вона краденою бути не перестане.
23.01.2026 13:33 Відповісти
Останнім з'їздом КПРС був XXVIII з'їзд, що проходив у Москві з 20 липня по 13 липня 1990 року, на якому делегати ухвалили програмну заяву про перехід до "гуманного, демократичного соціалізму". Було прийнято багато програмних документів, включаючи і саму програму розвитку. СРСР припинив своє існування 26 грудня 1991 року, коли Верховна Рада СРСР офіційно визнала незалежність 15 республік, після того як 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов склав повноваження президента СРСР. Комуністичну партію Радянського Союзу (КПРС) було розпущено 6 листопада 1991 року указом президента РРФСР Бориса Єльцина. Це все, що потрібно знати про спіральний розвиток історії, події у якій відзначаються аналогією через циклічність. Висновки робіть самі.
23.01.2026 13:41 Відповісти
якби не оманьський офіс,то Отаман Залужний привів би наше військо до берегів Азовського моря,з нашим озброєнням,а так поклали скільки на лінії суровікіна
23.01.2026 14:01 Відповісти
Якщо на краденій машині цвяхом надряпати "Вова", то вона краденою бути не перестане.
23.01.2026 13:33 Відповісти
А, якщо, ти крадій та нотаріус в одному рилі. Виписав собі бумажку, і катаєшся по хаті.
Рудий піндос підтримає. Євро пєдо куколди ховають очі, але продовжують нести гроші.
23.01.2026 13:39 Відповісти
Якщо був би нотаріусом - зміг би кататись не тільки по хаті.
23.01.2026 13:45 Відповісти
А якщо хазяїн авто і поліцай допомагають крадію дряпати такі надписи і погоджуватись з крадієм що це машина крадія то в кінці це буде машина крадія. Це те що зараз роблять Зеля і Тромб а саме через різні лазівки і казалось би невеликі обмовки допомагають ***** узаконити окуповану частину України і йти далі. Наприклад, якщо Україна чи сша підпише якийсь казалось би незначний офіційний папірець про те що ***** відкрив автобусну зупинку на окупованій території чи бювет буцімто на благо місцевих мешканців, то цей папірець вже являється визнанням окупованої території Сосією. А те що Тромб і ***** пропихують на дамбасі вільну економічну зону то таких папірців в тому числі підписаних ООН буде тисячі. Чи ви вірите що Тромб і ***** почавши цю війну про людей заботяться?
23.01.2026 13:50 Відповісти
А зараз тим більше у Тромба є своя світова ''нотаріальна контора'' під назвою ''рада міру''. І вона визнає все що ***** закаже а ви коли вам дадуть під жопу, далі бігайте і доказуйте що ви так не домовлялись. Тому ще раз застерігаю, НЕ МОЖНА Зелі нічого підписувати ні з Тромбом ні з рашистами. Бо далі вже Зелю просто виставлять за двері і нічого питати не будуть. Доречі, як ви дивитесь на те що Тромб завезе мільйони палестинців і кацапів в ''вільну економічну зону'' буцімто для відновлення розбитих міст? Що таке повзуча окупація потрібно пояснювати?
23.01.2026 13:55 Відповісти
а якщо вова зеленський - перестане
23.01.2026 17:06 Відповісти
Пуст кацапстан затвердить стратегию развития при Гренландия! Возможно Трамп, что то заподозрит?
23.01.2026 13:38 Відповісти
Да, потужно банда Зелемського та хенерали захистили кримський корідор, про який всі діти знали з 2014 року. Бурят задрімав на броні, прокинувся у Херсоні та Єнергодарі. ЗАЕС взагалі НІХТО не захищав, найбільшу АЕС у Европі.
23.01.2026 13:38 Відповісти
Так вони нічого і не захищали...навіть війська звідти вивели ...3 танки на антонівському мосту то точно не захист...а більше там і не було....
23.01.2026 14:45 Відповісти
Останнім з'їздом КПРС був XXVIII з'їзд, що проходив у Москві з 20 липня по 13 липня 1990 року, на якому делегати ухвалили програмну заяву про перехід до "гуманного, демократичного соціалізму". Було прийнято багато програмних документів, включаючи і саму програму розвитку. СРСР припинив своє існування 26 грудня 1991 року, коли Верховна Рада СРСР офіційно визнала незалежність 15 республік, після того як 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов склав повноваження президента СРСР. Комуністичну партію Радянського Союзу (КПРС) було розпущено 6 листопада 1991 року указом президента РРФСР Бориса Єльцина. Це все, що потрібно знати про спіральний розвиток історії, події у якій відзначаються аналогією через циклічність. Висновки робіть самі.
23.01.2026 13:41 Відповісти
Сзр , гур і членограй вже тільки константують і підраховують, хтось згадає яка велика операція в тилу ворога була після павутини?
23.01.2026 13:45 Відповісти
Так павутина осьо тільки півроку тому закінчилась. Такі операції по декілька років готуються.
23.01.2026 13:48 Відповісти
Сумніваюся що з оцими перестановками ліжками взагалі якісь операції будуть..три місяці тому один казав що буде відповідь на москву за блекаути, і де воно?
23.01.2026 13:50 Відповісти
Якщо у вас є пропозиції щодо проведення спецоперацій то підкажіть, або допоможіть . Не будьте стороннім спостерегачем.
23.01.2026 14:07 Відповісти
Хай, краще, про "стратегію Сибіру" думають... Куди вони будуть з Сибіру, своїх біженців переселять... Адже кількість китайців, на території півдня Сибіру, росте. Вони починають домінувать над "місцевими рассєянами"... Уже частішають конфлікти між китайськими фермерами-орендарями, та "хазявами". Кацапи ж не розуміли ніколи поняття "приватної власності"...
23.01.2026 13:58 Відповісти
***** не про людей думає а про подальшу окупацію України і просування рашистських військ методом ''дипломатії'' і асиміляції, про що рашисти відверто розказують. Бо таким способом вони захоплять Україну швидше і дешевше ніж військовим шляхом
23.01.2026 14:12 Відповісти
та просто йде нове переселення народів, як 1000 років тому
татаро-уруси виганяють українців, а там де вони самі жили - заселяються китайці
23.01.2026 14:28 Відповісти
Вони знають, але нічого зробити не можуть.
Врятує лише гідроізоляція (міцний етнос та інституції).
Спроба "рєшіть кітайскій вопрос" викличе відповідну реакцію з боку Китаю.
23.01.2026 15:12 Відповісти
Никто никого выселять не будет. Ассимилируются просто. Бабы там с радостью под китайца ложатся. Они денежные, работящие, не пьют почти. Видные женихи. Мужиков или на СВО утилизируют либо они там и так вымирают от синьки.
23.01.2026 16:52 Відповісти
А хто каже про виселення? Самі переселятимуться... Кацапня ж, за століття, звикла себе відчувать "домінуючою нацією, навіть тоді, коли є меншиною, в оточенні більшості корінного населення... Найбільш характерно це було, в республіках колишнього СРСР. Союзу вже немає четверте десятиліття - а кацапня в тому ж Казахстані чи Узбекистані , до цих пір відчуває "фантомні болі", згадуючи ті часи, коли вони були "гаспадами"... Та й в УКраїні таких повно... І війна нічому не навчає...
23.01.2026 17:07 Відповісти
якби не оманьський офіс,то Отаман Залужний привів би наше військо до берегів Азовського моря,з нашим озброєнням,а так поклали скільки на лінії суровікіна
23.01.2026 14:01 Відповісти
Яка стратегія,це для галочки?Показати ***** що щось буде робитись.?А ЗСУ ви спросили?Не буде так як ви,мудозвони, малюєте.
23.01.2026 14:06 Відповісти
 
 