Росія затвердила "Стратегію Приазов’я" для легітимації окупованих територій України, - СЗР

Кремль затвердив Стратегію стійкого розвитку Приазов’я до 2040 року - документ, що виправдовує незаконне включення тимчасово захоплених територій України до правового, адміністративного та економічного простору Російської Федерації під виглядом "довгострокового розвитку".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Стратегія формально охоплює сім суб’єктів РФ, включно із захопленими Кримом та районами Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Документ є черговим кроком легітимації окупації через бюрократичні й економічні механізми.

Екологічна трансформація

Стратегія декларує "екологічну трансформацію", розвиток інфраструктури, туризму, водного транспорту та рибного господарства. Серед заявлених показників - покращення комунальних послуг для 2,58 млн осіб, створення "комфортних умов проживання" для 750 тис. жителів та формування туристичного потоку на рівні 23,6 млн поїздок на рік. Однак ці цифри не підкріплені джерелами фінансування чи чіткими механізмами реалізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські авіакомпанії повертають у небо літаки, яким понад 30 років, - СЗР

План реалізації стратегії включає 79 заходів за 18 напрямами - від будівництва федерального морського курорту "Приморськ" у Запорізькій області до розвитку осетрового господарства, устрицьких ферм і перероблення медуз.

Окремо передбачено відновлення систем гідрометеорологічного та екологічного моніторингу, утилізацію затонулих суден та зміни водогосподарських схем Дону і Дніпра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині затримано контрабандистів, які постачали дрони бойовикам "ДНР" і "ЛНР"

Модернізація інфраструктури Азовського басейну

Особливий акцент зроблено на модернізації портової та транспортно-логістичної інфраструктури Азовського басейну та інтеграції її до загальноросійських вантажних коридорів. Попри цивільну риторику, ці заходи мають очевидне подвійне призначення і фактично спрямовані на посилення військово-логістичних спроможностей РФ у регіоні.

"Стратегія - це інструмент політичної демонстрації контролю, що поєднує завищені соціально-економічні обіцянки з інфраструктурними проєктами, орієнтованими насамперед на інтереси держави-агресора, а не населення Приазов’я", - зазначили у СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує масштабну геологорозвідку на окупованій Донеччині до 2031 року, - СЗР