Повернення військових з фронту посилює нестабільність: у регіонах РФ зростають витрати на охорону влади, - СЗР

ремль економить на соціальних програмах, але збільшує витрати на безпеку чиновників

Після початку повномасштабної війни російські регіони значно збільшили витрати на охорону губернаторів, які у 2023–2025 роках стабільно перевищують 100 млн рублів щороку.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Охорона губернаторів у Росії

Від початку повномасштабної війни проти України російські губернатори суттєво збільшили витрати на власну безпеку. Якщо у 2021 році на охорону було витрачено 59,7 млн рублів, то у 2023-му сума зросла до рекордних 119,7 млн. У 2024–2025 роках витрати залишалися стабільно високими – понад 100 млн рублів щороку.

Охорона для керівників областей і країв 

Також зросла кількість регіонів, котрі замовляють охорону для керівників областей і країв. Формально це пояснюють "загальними ризиками" в умовах війни. Втім ключовим фактором є внутрішня дестабілізація в самій росії, спричинена масовим поверненням військових з фронту. Колишні учасники війни проти України все частіше стають джерелом насильства, з яким рф не може впоратися. За відкритими даними, "ветерани" війни вже вбили або покалічили понад тисячу людей усередині країни і ця цифра продовжує зростати.

Збільшення витрат на охорону на тлі скорочення федеральних видатків

Водночас страх влади контрастує з бюджетною політикою кремля. У 2026 році в рф скорочення федеральних видатків торкнеться щонайменше 18 із 51 державної програми. Під урізання потраплять охорона здоров’я, авіація, енергетика, а також фінансування тимчасово окупованих територій. Рекордне скорочення припало на програму "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 млрд рублів (близько 30%), тоді як програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила ще 31,7 млрд. На тлі цих скорочень зростання витрат на особисту охорону чиновників має показовий вигляд – російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці.

На цьому тлі посилення охорони губернаторів виглядає не стільки захистом від зовнішніх загроз, скільки проявом страху перед власним населенням – і перед тими, хто повернувся з війни зі зброєю, травмами та готовністю до насильства. Реальні дії регіональної влади демонструють: російська система дедалі більше боїться наслідків війни, яку сама ж розв’язала.

Не переживайте зелень, на болотах нехай хоч повбивають один одного, а ви дійсно думай - ТЕ... Коли почнуть наші повертатись. Хоча саме тому ви і не випускаєте хлопців з війни. Страшно правда 🐸😸🐸😸🐸
показати весь коментар
09.02.2026 15:26 Відповісти
Не плутай наших Героїв, які боронять свою землю з кацапськимт підАрами, які йдуть за бабло людей вбивати.
показати весь коментар
09.02.2026 15:55 Відповісти
Стоп, я навпаки написав, що мені пофік як на болотах хто кого вб'є. При чому тут? Блін реально не розумію претензії до мене 😸. Те що в хлопців будуть і є питання до влади? Уточнення у наших хлопців.
показати весь коментар
09.02.2026 15:58 Відповісти
Вибачте, що у вашому коментарі я побачив натяк на те, що у нас може бути те саме, що і у кацапів.
показати весь коментар
09.02.2026 16:06 Відповісти
Мій натяк що у наших може бути і є запитання до влади, а не те що та болотня срань на московії робить.
показати весь коментар
09.02.2026 16:09 Відповісти
 
 