Камерун назвал потери своих граждан на войне в Украине

Правительство Камеруна заявило, что Россия подтвердила гибель 16 граждан страны, участвовавших в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

В Министерстве иностранных дел РФ признали факт гибели камерунцев. Речь идет о лицах, которые воевали на стороне российской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ завозит рабочую силу из Азии и Африки на фоне кадрового кризиса, - СВР

Реакция сторон и действия России

В российском ведомстве сообщили, что приняты "необходимые меры" для связи с родственниками погибших. Также семьям еще шести граждан Камеруна, находящихся в России, предложили обратиться в министерство по срочным вопросам.

"Были приняты необходимые меры для связи с семьями погибших", — заявили в МИД РФ.

Контекст и участие иностранцев в войне

В марте 2025 года министр обороны Камеруна поручил военному руководству усилить контроль, чтобы предотвратить случаи дезертирства среди военных.