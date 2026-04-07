Камерун назвал потери своих граждан на войне в Украине
Правительство Камеруна заявило, что Россия подтвердила гибель 16 граждан страны, участвовавших в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.
В Министерстве иностранных дел РФ признали факт гибели камерунцев. Речь идет о лицах, которые воевали на стороне российской армии.
Реакция сторон и действия России
В российском ведомстве сообщили, что приняты "необходимые меры" для связи с родственниками погибших. Также семьям еще шести граждан Камеруна, находящихся в России, предложили обратиться в министерство по срочным вопросам.
"Были приняты необходимые меры для связи с семьями погибших", — заявили в МИД РФ.
Контекст и участие иностранцев в войне
В марте 2025 года министр обороны Камеруна поручил военному руководству усилить контроль, чтобы предотвратить случаи дезертирства среди военных.
- Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что на стороне России в войне против Украины воюют более 1700 граждан из стран Африки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль