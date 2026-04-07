Новости Африканские наемники в РФ
1 486 5

Камерун назвал потери своих граждан на войне в Украине

В войне против Украины погибли наемники из Камеруна

Правительство Камеруна заявило, что Россия подтвердила гибель 16 граждан страны, участвовавших в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

В Министерстве иностранных дел РФ признали факт гибели камерунцев. Речь идет о лицах, которые воевали на стороне российской армии.

Реакция сторон и действия России

В российском ведомстве сообщили, что приняты "необходимые меры" для связи с родственниками погибших. Также семьям еще шести граждан Камеруна, находящихся в России, предложили обратиться в министерство по срочным вопросам.

"Были приняты необходимые меры для связи с семьями погибших", — заявили в МИД РФ.

Контекст и участие иностранцев в войне

В марте 2025 года министр обороны Камеруна поручил военному руководству усилить контроль, чтобы предотвратить случаи дезертирства среди военных.

армия РФ (22389) Африка (295) Камерун (17) война в Украине (7998)
Сьогодні колега-сомалієць показував мені з тіктоку відео,на якому його земляк -студент в москві,залишився один живий з усіх одногрупників)))І каже мені "уявляєш ,їх обдурили,озброїли і кинули туди до вас "))А я йому "не знали?)))нє аказалі високава давєрія"))))
07.04.2026 21:37 Ответить
как я радію
07.04.2026 22:17 Ответить
Як камерунською буде : путін-)(уйло !
07.04.2026 21:55 Ответить
Обєзяни до обєзян. Хакаси-башкири-калмикі-буряти-срані нігерійці- ще більш срані камерунці - усіх під одну косу, правильно робите браття.
07.04.2026 22:06 Ответить
КамерунськаНароднаРеспубліка і дарагіє камєрумчане: ротіна зафет на засчіту Ротіни
07.04.2026 22:14 Ответить
 
 