Винищувачі НАТО перехопили російські військові літаки над Балтійським морем
НАТО перехопило російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі над Балтійським морем під час чергового інциденту 21 квітня в повітряному просторі поблизу східного флангу Альянсу.
Про це пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Французькі винищувачі Rafale піднялися з авіабази в Литві, де вони розміщені в межах багаторічної місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
Ці літаки, оснащені ракетами класу "повітря — повітря", приєдналися до винищувачів зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Данії та Румунії. Усі вони піднялися в повітря, щоб ідентифікувати російські літаки та здійснювати за ними спостереження, повідомили французькі військові.
Як зазначається, причиною стала поява російської авіагрупи, до складу якої входили два надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 та близько десяти винищувачів Су-30 і Су-35, які по черзі супроводжували стратегічні бомбардувальники.
Міністерство оборони Росії заявило, що політ дальньої авіації був плановим і відбувався в повітряному просторі над нейтральними водами Балтійського моря. За його даними, політ тривав понад чотири години.
"На окремих ділянках маршруту дальні бомбардувальники супроводжувалися винищувачами іноземних держав", - повідомили у відомстві.
Місія НАТО
- Альянс регулярно підіймає винищувачі для перехоплення російських військових літаків, які наближаються або пролітають поблизу повітряного простору НАТО. У НАТО зазначають, що російські літаки часто не вмикають транспондери, не виходять на зв’язок із диспетчерами та не подають план польоту.
"винищувачі нато збили російські військові літаки"
Скільки можна вже боятися того таргана ?