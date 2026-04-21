Винищувачі НАТО перехопили російські військові літаки над Балтійським морем

НАТО перехопило російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі над Балтійським морем під час чергового інциденту 21 квітня в повітряному просторі поблизу східного флангу Альянсу.

Про це пише Euronews.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Французькі винищувачі Rafale піднялися з авіабази в Литві, де вони розміщені в межах багаторічної місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Ці літаки, оснащені ракетами класу "повітря — повітря", приєдналися до винищувачів зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Данії та Румунії. Усі вони піднялися в повітря, щоб ідентифікувати російські літаки та здійснювати за ними спостереження, повідомили французькі військові.

Як зазначається, причиною стала поява російської авіагрупи, до складу якої входили два надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 та близько десяти винищувачів Су-30 і Су-35, які по черзі супроводжували стратегічні бомбардувальники.

Міністерство оборони Росії заявило, що політ дальньої авіації був плановим і відбувався в повітряному просторі над нейтральними водами Балтійського моря. За його даними, політ тривав понад чотири години.

"На окремих ділянках маршруту дальні бомбардувальники супроводжувалися винищувачами іноземних держав", - повідомили у відомстві.

Місія НАТО