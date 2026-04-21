УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9377 відвідувачів онлайн
Новини Перехоплення російських літаків
1 101 5

Винищувачі НАТО перехопили російські військові літаки над Балтійським морем

НАТО перехопило російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі над Балтійським морем під час чергового інциденту 21 квітня в повітряному просторі поблизу східного флангу Альянсу.

Про це пише Euronews.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Французькі винищувачі Rafale піднялися з авіабази в Литві, де вони розміщені в межах багаторічної місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Ці літаки, оснащені ракетами класу "повітря — повітря", приєдналися до винищувачів зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Данії та Румунії. Усі вони піднялися в повітря, щоб ідентифікувати російські літаки та здійснювати за ними спостереження, повідомили французькі військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція перехопила російські бомбардувальники над Балтійським морем, – ВПС

Як зазначається, причиною стала поява російської авіагрупи, до складу якої входили два надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 та близько десяти винищувачів Су-30 і Су-35, які по черзі супроводжували стратегічні бомбардувальники.

Міністерство оборони Росії заявило, що політ дальньої авіації був плановим і відбувався в повітряному просторі над нейтральними водами Балтійського моря. За його даними, політ тривав понад чотири години.

"На окремих ділянках маршруту дальні бомбардувальники супроводжувалися винищувачами іноземних держав", - повідомили у відомстві.

Читайте також: Польща вдруге за тиждень перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем

Місія НАТО

  • Альянс регулярно підіймає винищувачі для перехоплення російських військових літаків, які наближаються або пролітають поблизу повітряного простору НАТО. У НАТО зазначають, що російські літаки часто не вмикають транспондери, не виходять на зв’язок із диспетчерами та не подають план польоту. 

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже буде ?
"винищувачі нато збили російські військові літаки"

Скільки можна вже боятися того таргана ?
показати весь коментар
21.04.2026 22:55 Відповісти
Де "збивать"? У нейтральних водах?
показати весь коментар
22.04.2026 01:22 Відповісти
Та хоч де.
показати весь коментар
22.04.2026 07:50 Відповісти
А НАТО - в стані війни, з РФ? Це нам можна товкти кацапів де-завгодно, окрім територіальних вод і територій інших країн... А країнам- неучасникам війни, це забороняє міжнародне законодавство...
показати весь коментар
22.04.2026 07:56 Відповісти
Нафту везли?
показати весь коментар
21.04.2026 22:57 Відповісти
 
 