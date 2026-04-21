Швеція перехопила російські бомбардувальники над Балтійським морем, – ВПС
Винищувачі системи швидкого реагування Швеції перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 над Балтійським морем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Повітряні сили Швеції у соцмережі X.
За даними шведських військових, російські бомбардувальники супроводжували два винищувачі РФ, а операція з перехоплення була скоординована із союзниками по НАТО.
У ВПС Швеції зазначили, що літаки були виявлені близько 10:00 за місцевим часом на північний схід від острова Готланд. Далі вони рухалися вздовж повітряного простору регіону, пройшли в напрямку острова Борнгольм і згодом повернулися в бік Росії.
За інформацією шведської сторони, політ російських літаків проходив через Фінську затоку та мав характер демонстрації присутності, при цьому порушення повітряного простору Швеції не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
