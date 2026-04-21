Швеція перехопила російські бомбардувальники над Балтійським морем, – ВПС

Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Винищувачі системи швидкого реагування Швеції перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 над Балтійським морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Повітряні сили Швеції у соцмережі X.

За даними шведських військових, російські бомбардувальники супроводжували два винищувачі РФ, а операція з перехоплення була скоординована із союзниками по НАТО.

У ВПС Швеції зазначили, що літаки були виявлені близько 10:00 за місцевим часом на північний схід від острова Готланд. Далі вони рухалися вздовж повітряного простору регіону, пройшли в напрямку острова Борнгольм і згодом повернулися в бік Росії.

За інформацією шведської сторони, політ російських літаків проходив через Фінську затоку та мав характер демонстрації присутності, при цьому порушення повітряного простору Швеції не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща вдруге за тиждень перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем

Перевіряють рашисти швидкість реакції, прощупують, шукають слабкі місця.
21.04.2026 12:22 Відповісти
Турція Єрдогану, теж перехопила ероплан з орками, і одразу ********* потекли…
21.04.2026 12:39 Відповісти
По моему это единственный случай был когда действительно перехватили. А то что поднялись и полетели рядом - это просто индикатор позорных и бессмысленных действий.
21.04.2026 12:42 Відповісти
Як кажуть в Україні, -
Хоть скривився, як не заплакав!!
21.04.2026 12:49 Відповісти
Політали поруч. От якби було "перехопили, примусово посадили, заарештували екіпаж та вилучили літаки" тоді б це була новина.

А так ритуальна дія...
21.04.2026 12:58 Відповісти
Стрілець - радість з того Ту зняв винищувачі на фотокінокулемет і утримав медаль.
21.04.2026 14:15 Відповісти
 
 