Швеція перехопила російські бомбардувальники над Балтійським морем, – ВПС

Винищувачі системи швидкого реагування Швеції перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 над Балтійським морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Повітряні сили Швеції у соцмережі X.

За даними шведських військових, російські бомбардувальники супроводжували два винищувачі РФ, а операція з перехоплення була скоординована із союзниками по НАТО.

У ВПС Швеції зазначили, що літаки були виявлені близько 10:00 за місцевим часом на північний схід від острова Готланд. Далі вони рухалися вздовж повітряного простору регіону, пройшли в напрямку острова Борнгольм і згодом повернулися в бік Росії.

За інформацією шведської сторони, політ російських літаків проходив через Фінську затоку та мав характер демонстрації присутності, при цьому порушення повітряного простору Швеції не зафіксовано.

