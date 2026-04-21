Швеция перехватила российские бомбардировщики над Балтийским морем, - ВВС

Шведские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Истребители системы быстрого реагирования Швеции перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 над Балтийским морем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили Военно-воздушные силы Швеции в соцсети X.

По данным шведских военных, российские бомбардировщики сопровождали два истребителя РФ, а операция по перехвату была скоординирована с союзниками по НАТО.

В ВВС Швеции отметили, что самолеты были обнаружены около 10:00 по местному времени к северо-востоку от острова Готланд. Далее они двигались вдоль воздушного пространства региона, прошли в направлении острова Борнгольм и впоследствии вернулись в сторону России.

По информации шведской стороны, полет российских самолетов проходил через Финский залив и носил характер демонстрации присутствия, при этом нарушения воздушного пространства Швеции не зафиксировано.

Перевіряють рашисти швидкість реакції, прощупують, шукають слабкі місця.
21.04.2026 12:22 Ответить
Турція Єрдогану, теж перехопила ероплан з орками, і одразу ********* потекли…
21.04.2026 12:39 Ответить
По моему это единственный случай был когда действительно перехватили. А то что поднялись и полетели рядом - это просто индикатор позорных и бессмысленных действий.
21.04.2026 12:42 Ответить
Як кажуть в Україні, -
Хоть скривився, як не заплакав!!
21.04.2026 12:49 Ответить
Політали поруч. От якби було "перехопили, примусово посадили, заарештували екіпаж та вилучили літаки" тоді б це була новина.

А так ритуальна дія...
21.04.2026 12:58 Ответить
 
 