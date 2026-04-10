РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13488 посетителей онлайн
Новости Перехват российских самолетов
382 18

Польша во второй раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем

ВВС Польши перехватили российский самолет

Польша во второй раз за неделю подняла в воздух истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом в соцсети Х написал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Второй инцидент за неделю 

"Вечером (9 апреля. — Ред.) пара наших самолетов F-16 осуществила очередной на этой неделе перехват российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полеты над Балтийским морем", — сообщил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что такие действия являются провокациями со стороны России, направленными на испытание систем противовоздушной обороны Польши.

"Благодаря постоянной боевой готовности пилотов, военнослужащих и наземного персонала польское небо остается безопасным. Вооруженные силы Польши ежедневно готовы к немедленной реакции и защите воздушного пространства", — добавил министр обороны.

Перехват самолета РФ 8 апреля

Напомним, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.

Автор: 

Польша (8974) россия (97121) самолет (3704) перехват (362)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
"Перехопила" - це політали поруч?
показать весь комментарий
10.04.2026 20:07 Ответить
+2
Цілком вірно!
Тобто він наблизився ( ймовірно ззаду/збоку ) на дистанцію пуску ракети і слідував за 🛩️ певний час, тримаючи на радарі
показать весь комментарий
10.04.2026 20:23 Ответить
+1
А ти чого хотів? Літак пролетів у міжнародному повітряному просторі... Можливо - з виключеним трансподером... Це все одно, якби перехожий, рухаючись по вулиці, показав тобі язика. Йому за це треба морду бить?
показать весь комментарий
10.04.2026 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
"Супрводжували", а не "перехоплювали". Сєчьош?
показать весь комментарий
10.04.2026 20:28 Ответить
"Перехоплення в авіації - це дії військової авіації (винищувачів-перехоплювачів або дронів), спрямовані на швидке наближення до повітряної цілі, яка порушила повітряний простір, не розпізнана або становить загрозу, з метою її ідентифікації, супроводу або знищення...".
В даному випадку, "перехоплення" - перша стадія. Друга стадія - "супровід", до зміни курсу, і покидання повітряного простору, що прилягає до повітряного простору держави...
Ти хоч , перед тим, як сперечаться, розберися в термінології...
До твого відома - будучи курсантом, був на стажировці, в Пушкіно. Саме там базується саме цей Іл-20. Жив у одній кімнаті з курсантами КВВІРТУ. Вони літали на цьому літаку, як оператори радіоелектронногог обладнання. І їх двічі перехоплювали норвежські "Фантом-2". Навіть фото Ф-4 показували, зняте з ілюмінатора...
показать весь комментарий
10.04.2026 20:38 Ответить
Ти мені ленцію читати будеш, аеронавт? Кажу як звичайний дописувач, який вже не перший рік цю муйню про перехоплення читає. Невже ти думаєш, що я б не поліз кудись на вікіпедію і не почитав про терміни перш ніж тут щось писати? Просто не захотів. Написав як є. Я не з тих, хто розпальцьовками займається і повчає інших. Ферштейн, розумнику?
показать весь комментарий
10.04.2026 20:46 Ответить
Ферштейн... Тільки кацапоїд лізе в публічний простір, і вихваляється своїми лінощами, бо "не хоче" доводить свою правоту. І цим ганьбить себе.
Тільки кацап вважає широку обізнаність, "недоліком"...
показать весь комментарий
10.04.2026 20:54 Ответить
О, а потім воно каже, що не хоче хохлосрачі влаштовувати. Ти ж троляка. Причому настільки примітивний, що аж ригати хочеться.

Пасіба, паблєвал.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:58 Ответить
Смачного!!!
Але ж я не винен, що дурні , у своїх немічних спробах мене задавить, розбивають собі лоби, об стіну доказів... Вони самі "ломляться" вперед - я лише їх направляю у потрібному напрямку...
показать весь комментарий
10.04.2026 21:16 Ответить
А ти, взагалі, чому з лахтінськими переписуєшся? Зовсім рамси попутав? Іди коментуй патріотичні дописи. Я агент кремля та фанат трампа. Ферштейн?
показать весь комментарий
10.04.2026 20:34 Ответить
Ти про блог "Вокс Верітатіс", чув? Про історика Віталія Дрібницю? Він, на запитання - чому він спілкується з росіянами, відповів: "Я спілкуюсь з ними для того, щоб показать українцям, з ким вони мають справу. Які росіяни розумово обмежені, високомірні, віроломні та брехливі...". Я, на "Цензорі", спілкуючись з подібними тобі, роблю те саме...".
показать весь комментарий
10.04.2026 20:50 Ответить
Про полювання "на живця" чув, ерудит? Так ось, такими коментарями я витягую на спілкування тупорилих вишиванкових поцрєотів, щоб показати їхню нікчемність, обмеженість, зарозумілість та пихатість. І, ти знаєш, роботи непочатий край. Ну, нам, лахтінським, нє прівикать. Ми, крємльовскіє, народ работящій. Да і капєєчкі своі нада атрабативать.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:55 Ответить
Чув, чув... От ти"на живця" і "клюнув... І виставив себе недоумком...
показать весь комментарий
10.04.2026 21:17 Ответить
Не цікаві заголовки!!
Кили все палає, то актуально було б послухати скільки ватольотов збили, скільки ворожих кораблів приземлили
показать весь комментарий
10.04.2026 20:21 Ответить
російський літак розвідник
показать весь комментарий
10.04.2026 20:37 Ответить
Нє нє нє..у сросісян є Руслани, але експлуатація обмежена, через суди й конфіскації...

Взагалі, на дискотечний літак нашого зе! після абгрейду схожий))) правда в нього не Руслан..
показать весь комментарий
10.04.2026 20:51 Ответить
Що заваджає Україні розмістити декілька своїх Ф-16 у Польщі для реального перехоплення російських літаків? Зеленський?
показать весь комментарий
10.04.2026 21:14 Ответить
 
 