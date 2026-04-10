Польша во второй раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем
Польша во второй раз за неделю подняла в воздух истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.
Об этом в соцсети Х написал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ.
Второй инцидент за неделю
"Вечером (9 апреля. — Ред.) пара наших самолетов F-16 осуществила очередной на этой неделе перехват российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полеты над Балтийским морем", — сообщил Косиняк-Камыш.
Он отметил, что такие действия являются провокациями со стороны России, направленными на испытание систем противовоздушной обороны Польши.
"Благодаря постоянной боевой готовности пилотов, военнослужащих и наземного персонала польское небо остается безопасным. Вооруженные силы Польши ежедневно готовы к немедленной реакции и защите воздушного пространства", — добавил министр обороны.
Перехват самолета РФ 8 апреля
Напомним, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.
Тобто він наблизився ( ймовірно ззаду/збоку ) на дистанцію пуску ракети і слідував за 🛩️ певний час, тримаючи на радарі
В даному випадку, "перехоплення" - перша стадія. Друга стадія - "супровід", до зміни курсу, і покидання повітряного простору, що прилягає до повітряного простору держави...
До твого відома - будучи курсантом, був на стажировці, в Пушкіно. Саме там базується саме цей Іл-20. Жив у одній кімнаті з курсантами КВВІРТУ. Вони літали на цьому літаку, як оператори радіоелектронногог обладнання. І їх двічі перехоплювали норвежські "Фантом-2". Навіть фото Ф-4 показували, зняте з ілюмінатора...
