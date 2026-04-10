Польша во второй раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Польша во второй раз за неделю подняла в воздух истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом в соцсети Х написал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ.

Второй инцидент за неделю

"Вечером (9 апреля. — Ред.) пара наших самолетов F-16 осуществила очередной на этой неделе перехват российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полеты над Балтийским морем", — сообщил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что такие действия являются провокациями со стороны России, направленными на испытание систем противовоздушной обороны Польши.

"Благодаря постоянной боевой готовности пилотов, военнослужащих и наземного персонала польское небо остается безопасным. Вооруженные силы Польши ежедневно готовы к немедленной реакции и защите воздушного пространства", — добавил министр обороны.

Перехват самолета РФ 8 апреля

Напомним, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.

