РУС
Новости Перехват российских самолетов
682 5

Истребители Испании перехватили российские самолеты в рамках миссии НАТО "Восточный страж"

винищувач

Испанские истребители перехватили и сопроводили два самолета ВВС России в рамках миссии НАТО "Восточный страж" в Литве.

Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В понедельник, 9 марта, испанские истребители, развернутые в рамках операции "Балтийская воздушная полиция" в рамках операции НАТО "Восточный страж", совершили вылет в режиме "Альфа" с авиабазы Шяуляй в Литве.

Самолеты перехватили и сопроводили два самолета ВВС России Су-24, летевшие в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.

Другие случаи

  • Напомним, 25 декабря 2025 года над международными водами Балтийского моря польские истребители осуществили перехват российского самолета. Он был визуально идентифицирован и сопровождался во время полета недалеко от границы воздушного пространства Польши.
  • В начале марта командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.

Автор: 

Испания (183) НАТО (2022) перехват (84) истребитель (94)
Треба було кілька навчальних ракет випустити для підняття духу в лапотних орлів.
12.03.2026 17:13 Ответить
перхопити це ніц не означає. потрібно так як те робили турки і без перехоплення.
12.03.2026 17:13 Ответить
Ооо! Ще й ,,охорону" надають!!
12.03.2026 17:18 Ответить
Перехопили очами
12.03.2026 17:30 Ответить
Знов Маляра не повідомили вчасно(((
12.03.2026 17:34 Ответить
 
 