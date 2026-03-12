Истребители Испании перехватили российские самолеты в рамках миссии НАТО "Восточный страж"

Испанские истребители перехватили и сопроводили два самолета ВВС России в рамках миссии НАТО "Восточный страж" в Литве.

Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В понедельник, 9 марта, испанские истребители, развернутые в рамках операции "Балтийская воздушная полиция" в рамках операции НАТО "Восточный страж", совершили вылет в режиме "Альфа" с авиабазы Шяуляй в Литве.

Самолеты перехватили и сопроводили два самолета ВВС России Су-24, летевшие в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.

Другие случаи

Напомним, 25 декабря 2025 года над международными водами Балтийского моря польские истребители осуществили перехват российского самолета. Он был визуально идентифицирован и сопровождался во время полета недалеко от границы воздушного пространства Польши.

В начале марта командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.

