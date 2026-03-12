Истребители Испании перехватили российские самолеты в рамках миссии НАТО "Восточный страж"
Испанские истребители перехватили и сопроводили два самолета ВВС России в рамках миссии НАТО "Восточный страж" в Литве.
Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
В понедельник, 9 марта, испанские истребители, развернутые в рамках операции "Балтийская воздушная полиция" в рамках операции НАТО "Восточный страж", совершили вылет в режиме "Альфа" с авиабазы Шяуляй в Литве.
Самолеты перехватили и сопроводили два самолета ВВС России Су-24, летевшие в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.
Другие случаи
- Напомним, 25 декабря 2025 года над международными водами Балтийского моря польские истребители осуществили перехват российского самолета. Он был визуально идентифицирован и сопровождался во время полета недалеко от границы воздушного пространства Польши.
- В начале марта командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павел Орехов #618056
показать весь комментарий12.03.2026 17:13 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Semic VP
показать весь комментарий12.03.2026 17:13 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Olena Teslenko
показать весь комментарий12.03.2026 17:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василий Васильев #602664
показать весь комментарий12.03.2026 17:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.03.2026 17:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль