УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16026 відвідувачів онлайн
Новини Перехоплення російських літаків
1 691 7

Винищувачі Іспанії перехопили російські літаки у рамках місії НАТО "Східний вартовий"

винищувач

Іспанські винищувачі перехопили й супроводили два літаки ВПС Росії у межах місії НАТО "Східний вартовий" в Литві.

Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

У понеділок, 9 березня, іспанські винищувачі, розгорнуті в межах операції "Балтійська повітряна поліція" в рамках операції НАТО "Східний вартовий", здійснили виліт в режимі "Альфа" з авіабази Шяуляй, що у Литві.

Літаки перехопили й супроводили два літаки ВПС Росії Су-24, що летіли в міжнародному повітряному просторі поблизу кордонів НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща відреагувала на появу російського літака над Балтійським морем

Інші випадки

  • Нагадаємо, 25 грудня 2025 року над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі здійснили перехоплення російського літака. Його було візуально ідентифіковано та супроводжено під час польоту неподалік межі повітряного простору Польщі.
  • На початку березня командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винищувачі НАТО за тиждень тричі піднімалися для супроводу літаків РФ біля кордонів країн Балтії

Автор: 

Іспанія (998) НАТО (7242) перехоплення (385) винищувач (150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба було кілька навчальних ракет випустити для підняття духу в лапотних орлів.
показати весь коментар
12.03.2026 17:13 Відповісти
перхопити це ніц не означає. потрібно так як те робили турки і без перехоплення.
показати весь коментар
12.03.2026 17:13 Відповісти
Ооо! Ще й ,,охорону" надають!!
показати весь коментар
12.03.2026 17:18 Відповісти
Перехопили очами
показати весь коментар
12.03.2026 17:30 Відповісти
Знов Маляра не повідомили вчасно(((
показати весь коментар
12.03.2026 17:34 Відповісти
якийсь піздьож
показати весь коментар
12.03.2026 19:17 Відповісти
Перехопили і збили?
Чи перехопили і висловили занепокоєння?
показати весь коментар
12.03.2026 20:49 Відповісти
 
 