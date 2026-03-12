Винищувачі Іспанії перехопили російські літаки у рамках місії НАТО "Східний вартовий"

Іспанські винищувачі перехопили й супроводили два літаки ВПС Росії у межах місії НАТО "Східний вартовий" в Литві.

Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У понеділок, 9 березня, іспанські винищувачі, розгорнуті в межах операції "Балтійська повітряна поліція" в рамках операції НАТО "Східний вартовий", здійснили виліт в режимі "Альфа" з авіабази Шяуляй, що у Литві.

Літаки перехопили й супроводили два літаки ВПС Росії Су-24, що летіли в міжнародному повітряному просторі поблизу кордонів НАТО.

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Інші випадки

Нагадаємо, 25 грудня 2025 року над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі здійснили перехоплення російського літака. Його було візуально ідентифіковано та супроводжено під час польоту неподалік межі повітряного простору Польщі.

На початку березня командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.

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