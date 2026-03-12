Винищувачі Іспанії перехопили російські літаки у рамках місії НАТО "Східний вартовий"
Іспанські винищувачі перехопили й супроводили два літаки ВПС Росії у межах місії НАТО "Східний вартовий" в Литві.
Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У понеділок, 9 березня, іспанські винищувачі, розгорнуті в межах операції "Балтійська повітряна поліція" в рамках операції НАТО "Східний вартовий", здійснили виліт в режимі "Альфа" з авіабази Шяуляй, що у Литві.
Літаки перехопили й супроводили два літаки ВПС Росії Су-24, що летіли в міжнародному повітряному просторі поблизу кордонів НАТО.
Інші випадки
- Нагадаємо, 25 грудня 2025 року над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі здійснили перехоплення російського літака. Його було візуально ідентифіковано та супроводжено під час польоту неподалік межі повітряного простору Польщі.
- На початку березня командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення та відстеження двох російських військових літаків Ту-142, що діяли в зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи перехопили і висловили занепокоєння?