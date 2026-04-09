РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12955 посетителей онлайн
Новости Перехват российских самолетов
648 4

Польша подняла F-16 и перехватила российский разведчик над Балтийским морем

8 апреля польские истребители перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что произошло

Пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Польши осуществила перехват, визуальную идентификацию и сопровождение российского самолета.

Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

При этом самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

Нарушение со стороны РФ

В польском командовании отметили, что российский самолет не подал план полета, у него был выключен транспондер.

Такие действия считаются нарушением правил полетов и создают потенциальные риски для безопасности.

Зачем проводят перехват

Военные объяснили, что подобные операции являются стандартной практикой.

Они позволяют установить характер полета, оценить уровень угрозы, при необходимости скорректировать маршрут самолета или заставить его совершить посадку.

Это помогает избежать инцидентов и гарантирует безопасность гражданской авиации и критической инфраструктуры.

Автор: 

Польша (8971) россия (97109) самолет (3703) перехват (361)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо? У плен взяла!?
показать весь комментарий
09.04.2026 12:30 Ответить
Читать умієш? Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі. Джерело: https://censor.net/ua/n3609641
Мав повне право там літать... І літає він так, з різною регулярністю, ще з радянських часів... Я ще у 1983 році, будучи курсантом, повз його стоянку проходив. Бо він базується у Пушкіно (Цврське Село), під СПБ...
показать весь комментарий
09.04.2026 12:37 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2026 12:45 Ответить
А я очікую інфу: "Пара винищувачів F-35...." - тоді Україна зможе ще пару модернізованих літаків Міг-29 отримати для посилення ППО свого неба!!!
показать весь комментарий
09.04.2026 13:09 Ответить
 
 