Польша подняла F-16 и перехватила российский разведчик над Балтийским морем
8 апреля польские истребители перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
Что произошло
Пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Польши осуществила перехват, визуальную идентификацию и сопровождение российского самолета.
Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.
При этом самолет не нарушал воздушное пространство Польши.
Нарушение со стороны РФ
В польском командовании отметили, что российский самолет не подал план полета, у него был выключен транспондер.
Такие действия считаются нарушением правил полетов и создают потенциальные риски для безопасности.
Зачем проводят перехват
Военные объяснили, что подобные операции являются стандартной практикой.
Они позволяют установить характер полета, оценить уровень угрозы, при необходимости скорректировать маршрут самолета или заставить его совершить посадку.
Это помогает избежать инцидентов и гарантирует безопасность гражданской авиации и критической инфраструктуры.
Мав повне право там літать... І літає він так, з різною регулярністю, ще з радянських часів... Я ще у 1983 році, будучи курсантом, повз його стоянку проходив. Бо він базується у Пушкіно (Цврське Село), під СПБ...