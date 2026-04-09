Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем

Польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

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Що сталося

Пара винищувачів F-16 Повітряних сил Польщі здійснила перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід російського літака.

Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі.

При цьому літак не порушував повітряний простір Польщі.

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Порушення з боку РФ

У польському командуванні зазначили, що російський літак не подав план польоту, мав вимкнений транспондер.

Такі дії вважаються порушенням правил польотів і створюють потенційні ризики для безпеки.

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Навіщо проводять перехоплення

Військові пояснили, що подібні операції є стандартною практикою.

Вони дозволяють встановити характер польоту, оцінити рівень загрози, за потреби скоригувати маршрут літака або змусити його до посадки.

Це допомагає уникнути інцидентів і гарантує безпеку цивільної авіації та критичної інфраструктури.

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