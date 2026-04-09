Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
Польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
Що сталося
Пара винищувачів F-16 Повітряних сил Польщі здійснила перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід російського літака.
Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі.
При цьому літак не порушував повітряний простір Польщі.
Порушення з боку РФ
У польському командуванні зазначили, що російський літак не подав план польоту, мав вимкнений транспондер.
Такі дії вважаються порушенням правил польотів і створюють потенційні ризики для безпеки.
Навіщо проводять перехоплення
Військові пояснили, що подібні операції є стандартною практикою.
Вони дозволяють встановити характер польоту, оцінити рівень загрози, за потреби скоригувати маршрут літака або змусити його до посадки.
Це допомагає уникнути інцидентів і гарантує безпеку цивільної авіації та критичної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль