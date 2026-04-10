Польща вдруге за тиждень перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем

Польща вдруге за тиждень піднімала в повітря винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це в соцмережі Х написав віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Другий інцидент за тиждень

"Ввечері (9 квітня, - ред.) пара наших літаків F-16 здійснила чергове цього тижня перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який виконував польоти над Балтійським морем", - повідомив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що такі дії є провокаціями від Росії, спрямованими на випробовування систем протиповітряної оборони Польщі.

"Завдяки постійній бойовій готовності пілотів, військовослужбовців та наземного персоналу польське небо залишається безпечним. Збройні сили Польщі щодня готові до негайної реакції та захисту повітряного простору",- додав міністр оборони.

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Перехоплення літака РФ 8 квітня

Нагадаємо, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем.

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