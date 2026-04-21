Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем

Литва, самолет, НАТО

НАТО перехватило российские стратегические бомбардировщики и истребители над Балтийским морем во время очередного инцидента 21 апреля в воздушном пространстве вблизи восточного фланга Альянса.

Детали

Французские истребители Rafale поднялись с авиабазы в Литве, где они размещены в рамках многолетней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Эти самолеты, оснащенные ракетами класса "воздух-воздух", присоединились к истребителям из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Все они поднялись в воздух, чтобы идентифицировать российские самолеты и осуществлять за ними наблюдение, сообщили французские военные.

Как отмечается, причиной стало появление российской авиагруппы, в состав которой входили два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 и около десяти истребителей Су-30 и Су-35, которые поочередно сопровождали стратегические бомбардировщики.

Министерство обороны России заявило, что полет дальней авиации был плановым и проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. По его данным, полет длился более четырех часов.

"На отдельных участках маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств",— сообщили в ведомстве.

Миссия НАТО

  • Альянс регулярно поднимает истребители для перехвата российских военных самолетов, которые приближаются или пролетают вблизи воздушного пространства НАТО. В НАТО отмечают, что российские самолеты часто не включают транспондеры, не выходят на связь с диспетчерами и не подают план полета. 

Коли вже буде ?
"винищувачі нато збили російські військові літаки"

Скільки можна вже боятися того таргана ?
21.04.2026 22:55 Ответить
Нафту везли?
21.04.2026 22:57 Ответить
 
 