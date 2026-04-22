Іспанія передасть 100 бронемашин VAMTAC та партію артбоєприпасів для України

Іспанія у 2026 році передасть Україні сотню броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Про це оголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час свого візиту до Києва, повідомляє Cadena SER, передає Цензор.НЕТ.

Допомога Іспанії

Постачання бронемашин та боєприпасів розпочнуться у травні, повідомила Роблес під час своєї зустрічі з українським міністром оборони Михайлом Федоровим. Броньовані автівки підуть на потреби українських прикордонників.

"Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру", - заявила іспанська міністерка.

Навчання військових ЗСУ

Роблес також оголосила, що у квітні кількість українських військових, які пройшли навчання в Іспанії, становитиме понад 9 тисяч солдатів.

