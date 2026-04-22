УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8778 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Іспанії
2 018 4

Іспанія передасть 100 бронемашин VAMTAC та партію артбоєприпасів для України

Міністерка оборони Іспанїі Роблес прибула до Києва

Іспанія у 2026 році передасть Україні сотню броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Про це оголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час свого візиту до Києва, повідомляє Cadena SER, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Іспанії

Постачання бронемашин та боєприпасів розпочнуться у травні, повідомила Роблес під час своєї зустрічі з українським міністром оборони Михайлом Федоровим. Броньовані автівки підуть на потреби українських прикордонників.

"Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру", - заявила іспанська міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Іспанії Роблес прибула з робочим візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Навчання військових ЗСУ

  • Роблес також оголосила, що у квітні кількість українських військових, які пройшли навчання в Іспанії, становитиме понад 9 тисяч солдатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot, - ЗМІ

Автор: 

Іспанія (990) допомога (9085) Роблес Маргарита (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дело нужное. Спасибо.
показати весь коментар
22.04.2026 16:38 Відповісти
Велика вдячність народу та уряду Іспанії . Українці ніколи не забудуть, , хто нам допомагав у важкі часи.
показати весь коментар
22.04.2026 17:10 Відповісти
Бронемашины хорошо а ракеты лучше, но и за бронемашины спасибо.
показати весь коментар
22.04.2026 17:13 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
23.04.2026 12:41 Відповісти
 
 