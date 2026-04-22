Испания передаст 100 бронемашин VAMTAC и партию артиллерийских боеприпасов для Украины
В 2026 году Испания передаст Украине сотню бронированных тактических машин VAMTAC, а также партию 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.
Об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время своего визита в Киев, сообщает Cadena SER, передает Цензор.НЕТ.
Помощь Испании
Поставки бронемашин и боеприпасов начнутся в мае, сообщила Роблес во время встречи с украинским министром обороны Михаилом Федоровым. Бронированные автомобили пойдут на нужды украинских пограничников.
"Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира", — заявила испанская министр.
Учения военных ВСУ
- Роблес также объявила, что в апреле количество украинских военных, прошедших обучение в Испании, составит более 9 тысяч солдат.
