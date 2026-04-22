Глава Минобороны Испании Роблес прибыла с рабочим визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Министр обороны Испании Маргарита Роблес прибыла с рабочим визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Испании, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Первый день рабочего визита Роблес начался с почтения памяти украинских военных. Она возложила цветы к Стене памяти на Михайловской площади.







Делегация Испании подтвердила поддержку Украины.

Также министр провела встречу с представителями ГПСУ Украины и заявила, что Испания продолжит поставлять Силам обороны необходимое оборудование, обучать украинских воинов и продолжит гуманитарное сотрудничество.

Читайте: ПВО, дроны и артиллерия: Киев синхронизировал оборонное сотрудничество с Бельгией и Испанией накануне Рамштайна



