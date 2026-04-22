Глава Минобороны Испании Роблес прибыла с рабочим визитом в Киев. ФОТОрепортаж
Министр обороны Испании Маргарита Роблес прибыла с рабочим визитом в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Испании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Первый день рабочего визита Роблес начался с почтения памяти украинских военных. Она возложила цветы к Стене памяти на Михайловской площади.
Делегация Испании подтвердила поддержку Украины.
Также министр провела встречу с представителями ГПСУ Украины и заявила, что Испания продолжит поставлять Силам обороны необходимое оборудование, обучать украинских воинов и продолжит гуманитарное сотрудничество.
