Глава Міноборони Іспанії Роблес прибула з робочим візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прибула із робочим візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Перший день робочого візиту Роблес розпочався із вшанування пам’яті українських військових. Вона поклала квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі.







Делегація Іспанії підтвердила підтримку України.

Також міністерка провела зустріч із представниками ДПСУ України та заявила, що Іспанія продовжить постачати Силам оборони необхідне обладнання, навчати українських воїнів та продовжуватиме гуманітарну співпрацю.

