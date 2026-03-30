Испания пообещала передать Украине пять ракет для Patriot, - СМИ

Испания пообещала передать Украине пять ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на фоне их общемирового дефицита из-за войны на Ближнем Востоке. Речь идет о ракетах версии PAC-2, которые находятся на вооружении испанской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Испанское правительство считает, что война в Иране, начатая США и Израилем без информирования и консультаций с европейскими союзниками, не является войной Европы. Но оно убеждено, что Европа ставит на карту свое будущее в войне в Украине, где российское вторжение поставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность государства, нарушая международное право.

Испанские правительственные источники подтвердили то, о чем не упомянул во время визита президент Зеленский – об обещании пяти ракет для Patriot от Испании.

Такие ракеты находятся на вооружении полка противовоздушной артиллерии испанской армии, дислоцированного в Маринесе (Валенсия). Хотя это не самые современные ракеты – Министерство обороны имеет программу их модернизации до версии PAC3 – их стоимость составляет от 3 до 4 миллионов долларов за единицу, в общей сложности около 15 миллионов евро.

Неспособность компании Raytheon удовлетворить спрос

Однако на данный момент настоящей проблемой являются не деньги, а неспособность главного производителя, американской компании Raytheon, удовлетворить резко возросший спрос. Фактически, срок поставки четырех батарей ракет Patriot конфигурации 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 миллиарда евро, постоянно откладывается и сейчас приходится на 2031 год. Это очень дефицитный товар, в том числе и в военных арсеналах Испании. Поэтому подарок премьера Педро Санчеса Зеленскому приобретает еще большую ценность.

Ранее сообщалось, что в этом году Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи объемом в 1 миллиард евро.