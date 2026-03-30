Испания пообещала передать Украине пять ракет для Patriot, - СМИ
Испания пообещала передать Украине пять ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на фоне их общемирового дефицита из-за войны на Ближнем Востоке. Речь идет о ракетах версии PAC-2, которые находятся на вооружении испанской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Испанское правительство считает, что война в Иране, начатая США и Израилем без информирования и консультаций с европейскими союзниками, не является войной Европы. Но оно убеждено, что Европа ставит на карту свое будущее в войне в Украине, где российское вторжение поставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность государства, нарушая международное право.
Испанские правительственные источники подтвердили то, о чем не упомянул во время визита президент Зеленский – об обещании пяти ракет для Patriot от Испании.
Речь идет о ракетах Patriot PAC-2
Такие ракеты находятся на вооружении полка противовоздушной артиллерии испанской армии, дислоцированного в Маринесе (Валенсия). Хотя это не самые современные ракеты – Министерство обороны имеет программу их модернизации до версии PAC3 – их стоимость составляет от 3 до 4 миллионов долларов за единицу, в общей сложности около 15 миллионов евро.
Неспособность компании Raytheon удовлетворить спрос
Однако на данный момент настоящей проблемой являются не деньги, а неспособность главного производителя, американской компании Raytheon, удовлетворить резко возросший спрос. Фактически, срок поставки четырех батарей ракет Patriot конфигурации 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 миллиарда евро, постоянно откладывается и сейчас приходится на 2031 год. Это очень дефицитный товар, в том числе и в военных арсеналах Испании. Поэтому подарок премьера Педро Санчеса Зеленскому приобретает еще большую ценность.
Ранее сообщалось, что в этом году Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи объемом в 1 миллиард евро.
Недостатня Балаболістична потужність!!
різко зріс? Той виробник проспав 4 роки, і прокинувся тільки як сша проїбало всі ракети на іран?
Про дефіцит patriot казали ще у 2022 (це була одна з відмазок, чому не дадуть patriot Україні), вже тоді була черга на роки.
p.s. Я так розумію, це ідеальна бізнес модель: бути монополістом, клепати щороку майже фіксовану кількість ракет, і єдине що треба робити швидко - вчасно змінювати цифри на ціннику (в більшу сторону звісно).
ВИВІЗ ВСЬОГО ЛАЙНА юБЗДІКА?