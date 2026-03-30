РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11232 посетителя онлайн
Новости Ракеты к Patriot Помощь Украине от Испании
1 138 24

Испания пообещала передать Украине пять ракет для Patriot, - СМИ

patriot

Испания пообещала передать Украине пять ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на фоне их общемирового дефицита из-за войны на Ближнем Востоке. Речь идет о ракетах версии PAC-2, которые находятся на вооружении испанской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Испанское правительство считает, что война в Иране, начатая США и Израилем без информирования и консультаций с европейскими союзниками, не является войной Европы. Но оно убеждено, что Европа ставит на карту свое будущее в войне в Украине, где российское вторжение поставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность государства, нарушая международное право.

Испанские правительственные источники подтвердили то, о чем не упомянул во время визита президент Зеленский – об обещании пяти ракет для Patriot от Испании.

Речь идет о ракетах Patriot PAC-2

Такие ракеты находятся на вооружении полка противовоздушной артиллерии испанской армии, дислоцированного в Маринесе (Валенсия). Хотя это не самые современные ракеты – Министерство обороны имеет программу их модернизации до версии PAC3 – их стоимость составляет от 3 до 4 миллионов долларов за единицу, в общей сложности около 15 миллионов евро.

Неспособность компании Raytheon удовлетворить спрос

Однако на данный момент настоящей проблемой являются не деньги, а неспособность главного производителя, американской компании Raytheon, удовлетворить резко возросший спрос. Фактически, срок поставки четырех батарей ракет Patriot конфигурации 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 миллиарда евро, постоянно откладывается и сейчас приходится на 2031 год. Это очень дефицитный товар, в том числе и в военных арсеналах Испании. Поэтому подарок премьера Педро Санчеса Зеленскому приобретает еще большую ценность.

Ранее сообщалось, что в этом году Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи объемом в 1 миллиард евро.

Автор: 

Испания (915) Patriot (424)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
То німці https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/nimechchina-poobitsyala-ukraini-5-raket-do-patriot-yakimi-mozhna-zbivati-balistiku-i-kindzhali-pistorius-nazvav-umovi-video.htm обіцяли 5 ракет, то Іспанія. Ну прям балуєте.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:26 Ответить
+4
Це Карявченков та його баба домовились! У кредит.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:28 Ответить
+3
Gracias España.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
це Юзiка робота?)
показать весь комментарий
30.03.2026 13:27 Ответить
показать весь комментарий
Мабуть таки продали хвору собаку та купили на всі гроші ракет.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:32 Ответить
Над бункером найвеличнішого закрийте ними небо.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:31 Ответить
П'ять ракет і десяток яєць. Яйця привезе юзік, йому якраз по дорозі.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:32 Ответить
Це позор на фоні 3000 Фламінго...
Недостатня Балаболістична потужність!!
показать весь комментарий
30.03.2026 13:32 Ответить
Всі ракети пішли арабам - підключити б Японію - вони теж виготовляють
показать весь комментарий
30.03.2026 13:32 Ответить
i заборон нема.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:35 Ответить
Це типе по одній ракеті на 5 областей? Які ж у нас гарні гаранти безпеки. Краще мати одну ядерну бімбу чим 100 таких ''гарантів''
показать весь комментарий
30.03.2026 13:33 Ответить
Ну да 36 років .Хорошо що дали а то б порізали а ми використуємо .Наче мало . Но 10 стран то уже і 50 ракет.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:35 Ответить
Однак на даний момент справжньою проблемою є не гроші, а нездатність головного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який різко зріс.

різко зріс? Той виробник проспав 4 роки, і прокинувся тільки як сша проїбало всі ракети на іран?

Про дефіцит patriot казали ще у 2022 (це була одна з відмазок, чому не дадуть patriot Україні), вже тоді була черга на роки.

p.s. Я так розумію, це ідеальна бізнес модель: бути монополістом, клепати щороку майже фіксовану кількість ракет, і єдине що треба робити швидко - вчасно змінювати цифри на ціннику (в більшу сторону звісно).
показать весь комментарий
30.03.2026 13:41 Ответить
Так довбойоби тепер з петріотів збивають шахеди, тому й дефіцит.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:56 Ответить
Не густо, але враховуючи дефіцит, таки спасибі.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:43 Ответить
За нормами Штатів та союзників-на збиття 1 шахеда має вистачити (десь траплялася інфа, що там на іранській війні на один шахед до 5 петріотівських ракет запускали).
показать весь комментарий
30.03.2026 13:46 Ответить
Навіть не по 5. "За словами старшого українського офіцера, який працює з американськими та арабськими колегами в Кувейті, Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії, союзники витрачають до восьми ракет Patriot (кожна коштує понад $3 млн) на одну ціль - навіть проти дешевих дронів Shahed ($70 тис.). Україна ж зазвичай збиває балістичну ціль однією-двома ракетами. " https://vlasti.net/news/366446 Джерело.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:52 Ответить
П'ять ракет на два іскандери вистачить.
показать весь комментарий
30.03.2026 13:47 Ответить
А чому не 6??? Чи хоча 5 з половиною!
показать весь комментарий
30.03.2026 13:48 Ответить
це потужно
показать весь комментарий
30.03.2026 13:58 Ответить
ЩО ХОЧУТЬ ВЗАМІН?
ВИВІЗ ВСЬОГО ЛАЙНА юБЗДІКА?
показать весь комментарий
30.03.2026 14:01 Ответить
Цілих 5 ракет??? Це неймовірно!!! Тепер мабуть вистачить до кінця війни...🤬
показать весь комментарий
30.03.2026 14:03 Ответить
И смешно и грустно. Ну с них то какой спрос. Что было то дали.
показать весь комментарий
30.03.2026 14:26 Ответить
Так порізали з 91 впк України в тепер їжте наслідки!
показать весь комментарий
30.03.2026 14:36 Ответить
 
 