Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot, - ЗМІ

Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot на тлі їх загальносвітового дефіциту через війну на Близькому Сході. Йдеться про ракети версії PAC-2, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Іспанський уряд вважає, що війна в Ірані, розпочата США та Ізраїлем без інформування та консультацій із європейськими союзниками, не є війною Європи. Але він переконаний, що Європа ставить на карту своє майбутнє у війні в Україні, де російське вторгнення поставило під загрозу суверенітет і територіальну цілісність держави, порушуючи міжнародне право.

Іспанські урядові джерела підтвердили те, про що не згадав під час візиту президент Зеленський – про обіцянку п’яти ракет до Patriot від Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія передає Україні 40 ракет для систем ППО Iris-T

Йдеться про ракети Patriot PAC-2

Такі ракети перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого в Марінесі (Валенсія). Хоча це не найсучасніші ракети – Міністерство оборони має програму їх модернізації до версії PAC3 – їхня вартість становить від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю, загалом близько 15 мільйонів євро.

Нездатність компанії Raytheon задовольнити попит

Однак на даний момент справжньою проблемою є не гроші, а нездатність головного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який різко зріс. Фактично, термін поставки чотирьох батарей ракет Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, постійно відкладається і зараз припадає на 2031 рік. Це дуже дефіцитний товар, у тому числі й у військових арсеналах Іспанії. Тому подарунок прем'єра Педро Санчеса Зеленському набуває ще більшої цінності.

Читайте також: США на рік виробляють близько 800 ракет до Patriot. У перші дні на Близькому сході витратили 803 ракети, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що цього року Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд євро.