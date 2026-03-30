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Новини Ракети до Patriot Допомога Україні від Іспанії
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Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot, - ЗМІ

patriot

Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot на тлі їх загальносвітового дефіциту через війну на Близькому Сході. Йдеться про ракети версії PAC-2, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда" із посиланням на  El Pais.

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Іспанський уряд вважає, що війна в Ірані, розпочата США та Ізраїлем без інформування та консультацій із європейськими союзниками, не є війною Європи. Але він переконаний, що Європа ставить на карту своє майбутнє у війні в Україні, де російське вторгнення поставило під загрозу суверенітет і територіальну цілісність держави, порушуючи міжнародне право.

Іспанські урядові джерела підтвердили те, про що не згадав під час візиту президент Зеленський – про обіцянку п’яти ракет до Patriot від Іспанії.

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Йдеться про ракети Patriot PAC-2

Такі ракети перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого в Марінесі (Валенсія). Хоча це не найсучасніші ракети – Міністерство оборони має програму їх модернізації до версії PAC3 – їхня вартість становить від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю, загалом близько 15 мільйонів євро.

Нездатність компанії Raytheon задовольнити попит

Однак на даний момент справжньою проблемою є не гроші, а нездатність головного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який різко зріс. Фактично, термін поставки чотирьох батарей ракет Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, постійно відкладається і зараз припадає на 2031 рік. Це дуже дефіцитний товар, у тому числі й у військових арсеналах Іспанії. Тому подарунок прем'єра Педро Санчеса Зеленському набуває ще більшої цінності.

Читайте також: США на рік виробляють близько 800 ракет до Patriot. У перші дні на Близькому сході витратили 803 ракети, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що цього року Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд євро.

Автор: 

Іспанія (1001) Patriot (519)
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Топ коментарі
+8
Це Карявченков та його баба домовились! У кредит.
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30.03.2026 13:28 Відповісти
+7
То німці https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/nimechchina-poobitsyala-ukraini-5-raket-do-patriot-yakimi-mozhna-zbivati-balistiku-i-kindzhali-pistorius-nazvav-umovi-video.htm обіцяли 5 ракет, то Іспанія. Ну прям балуєте.
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30.03.2026 13:26 Відповісти
+6
Gracias España.
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30.03.2026 13:27 Відповісти

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