Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро, - Санчес

Цього року Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

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Допомога Україні

"Хочу передати вам нові заходи від Іспанії – насамперед новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро на 2026 рік", - заначив Санчес.

Він додав, що загалом допомога Іспанії в цій війні досягає 4 мільярдів євро.

За його словами, частина цієї допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

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Також Санчес розповів, що Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, що має сприяти фінансуванню потреб Міністерства оборони України в 2026 році.

Підримка від Іспанії

Крім того, іспанський прем’єр запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії і в захисті від російського диктатора Володимира Путіна, і в майбутньому у відбудові України.

"Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої, жорстокої війни", - наголосив він.

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