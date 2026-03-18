УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Іспанії
2 037 13

Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро, - Санчес

Санчес про допомогу Україні

Цього року Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Україні

"Хочу передати вам нові заходи від Іспанії – насамперед новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро на 2026 рік", - заначив Санчес. 

Він додав, що загалом допомога Іспанії в цій війні досягає 4 мільярдів євро.

За його словами, частина цієї допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

Також дивіться: Україна та Іспанія підписали низку двосторонніх угод. ВIДЕО

Також Санчес розповів, що Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, що має сприяти фінансуванню потреб Міністерства оборони України в 2026 році.

Підримка від Іспанії

Крім того, іспанський прем’єр запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії і в захисті від російського диктатора Володимира Путіна, і в майбутньому у відбудові України.

"Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої, жорстокої війни", - наголосив він.

Також читайте: Зеленський прибув до Іспанії та відвідує оборонне підприємство

Автор: 

Іспанія (999) допомога (9230) Санчес Педро (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
18.03.2026 16:04 Відповісти
+5
зі світу по нитці - голому сорочка
показати весь коментар
18.03.2026 15:53 Відповісти
+1
потрібна не " сорочка " а своя ядерна зброя. Тільки так Україна залишиться незалежною державою .
показати весь коментар
18.03.2026 16:12 Відповісти

Завантаження...

 
 