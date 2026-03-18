Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро, - Санчес
Цього року Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.
Допомога Україні
"Хочу передати вам нові заходи від Іспанії – насамперед новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро на 2026 рік", - заначив Санчес.
Він додав, що загалом допомога Іспанії в цій війні досягає 4 мільярдів євро.
За його словами, частина цієї допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.
Також Санчес розповів, що Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, що має сприяти фінансуванню потреб Міністерства оборони України в 2026 році.
Підримка від Іспанії
Крім того, іспанський прем’єр запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії і в захисті від російського диктатора Володимира Путіна, і в майбутньому у відбудові України.
"Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої, жорстокої війни", - наголосив він.
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