Зеленський прибув до Іспанії та відвідує оборонне підприємство
Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Іспанії.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
Відомо, що Зеленський перебуває на оборонному підприємстві Sener Aerospace & Defence, де планує ознайомитися з виробництвом та зразками техніки.
Також тут відбудеться підписання україно-іспанських оборонних угод.
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