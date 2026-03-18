Зеленський прибув до Іспанії та відвідує оборонне підприємство

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Іспанії.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Відомо, що Зеленський перебуває на оборонному підприємстві Sener Aerospace & Defence, де планує ознайомитися з виробництвом та зразками техніки.

Також тут відбудеться підписання україно-іспанських оборонних угод.

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