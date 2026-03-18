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Новини Візит Зеленського до Іспанії
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Зеленський прибув до Іспанії та відвідує оборонне підприємство

Візит Зеленського до Іспанії: плануються оборонні угоди

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Іспанії.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Відомо, що Зеленський перебуває на оборонному підприємстві Sener Aerospace & Defence, де планує ознайомитися з виробництвом та зразками техніки.

Також тут відбудеться підписання україно-іспанських оборонних угод.

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Автор: 

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Топ коментарі
+8
Я вже замахався того туриста утримувати!
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18.03.2026 11:34 Відповісти
+7
іспанський стид втратив свою актуальність після Zельоного стида ..

фламінги де ?
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18.03.2026 11:34 Відповісти
+7
Зеврею дали понюхать калитку)
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18.03.2026 11:48 Відповісти

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