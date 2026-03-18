Зеленский прибыл в Испанию и посещает оборонное предприятие

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно?

Известно, что Зеленский находится на оборонном предприятии Sener Aerospace & Defence, где планирует ознакомиться с производством и образцами техники.

Также здесь состоится подписание украинско-испанских оборонных соглашений.

Читайте: США в год производят около 800 ракет для Patriot. В первые дни на Ближнем Востоке израсходовали 803 ракеты, - Зеленский