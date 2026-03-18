Зеленский прибыл в Испанию и посещает оборонное предприятие
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
Известно, что Зеленский находится на оборонном предприятии Sener Aerospace & Defence, где планирует ознакомиться с производством и образцами техники.
Также здесь состоится подписание украинско-испанских оборонных соглашений.
