Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд евро, - Санчес

В этом году Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хочу сообщить вам о новых мерах со стороны Испании - прежде всего о новом пакете военной помощи на 1 миллиард евро на 2026 год", - отметил Санчес.

Он добавил, что в целом помощь Испании в этой войне достигает 4 миллиардов евро.

По его словам, часть этой помощи предусматривает совместное производство оборонной продукции.

Также Санчес рассказал, что Испания недавно начала финансирование программы SAFE, которая должна способствовать финансированию потребностей Министерства обороны Украины в 2026 году.

Кроме того, испанский премьер заверил, что Украина может рассчитывать на помощь Испании и в защите от российского диктатора Владимира Путина, и в будущем в восстановлении Украины.

"Испания всегда будет помогать Украине. Мы не забудем, кто стоит у истоков этой несправедливой, жестокой войны", - подчеркнул он.

