561

Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд евро, - Санчес

В этом году Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хочу сообщить вам о новых мерах со стороны Испании - прежде всего о новом пакете военной помощи на 1 миллиард евро на 2026 год", - отметил Санчес. 

Он добавил, что в целом помощь Испании в этой войне достигает 4 миллиардов евро.

По его словам, часть этой помощи предусматривает совместное производство оборонной продукции.

Смотрите также: Украина и Испания подписали ряд двусторонних соглашений. ВИДЕО

Также Санчес рассказал, что Испания недавно начала финансирование программы SAFE, которая должна способствовать финансированию потребностей Министерства обороны Украины в 2026 году.

Кроме того, испанский премьер заверил, что Украина может рассчитывать на помощь Испании и в защите от российского диктатора Владимира Путина, и в будущем в восстановлении Украины.

"Испания всегда будет помогать Украине. Мы не забудем, кто стоит у истоков этой несправедливой, жестокой войны", - подчеркнул он.

Читайте также: Зеленский прибыл в Испанию и посещает оборонное предприятие

зі світу по нитці - голому сорочка
18.03.2026 15:53 Ответить
потрібна не " сорочка " а своя ядерна зброя. Тільки так Україна залишиться незалежною державою .
18.03.2026 16:12 Ответить
Дякуємо, Друзі.
18.03.2026 16:04 Ответить
18.03.2026 16:05 Ответить
оце поперло !
18.03.2026 16:17 Ответить
Ще одного лоха розвила мафія зеленского - Іспанія довго трималась на відстані від гниди. Нашо кормить злодіїв - беріть приклад з данців, німців - жодного цента гниді - тіки на пряму ЗСУ. Тай то краде гнида зброю та продає.
18.03.2026 16:11 Ответить
а в ЗСУ на ключових посадах сидять якісь баканови та напрвляють кошти туди куди скажуть
18.03.2026 16:15 Ответить
 
 