Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем
Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування.
Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі.
У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польського мовника Rzeczpospolita.
Подробиці
Польські пілоти, зі свого боку, виконуватимуть завдання далекої розвідки, виявлення цілей і нанесення ударів звичайним озброєнням. Зокрема, передбачено використання крилатих ракет JASSM-ER, які можуть нести винищувачі F-16.
"Польща веде переговори з Францією і групою найближчих європейських союзників щодо просуненої програми ядерного стримування. Озброюємося разом із друзями, щоб вороги не наважилися нас атакувати", – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
За даними джерел видання, французькі ядерні боєголовки не зберігатимуться постійно на території Польщі, однак можуть періодично з’являтися в межах навчальних місій.
Під час маневрів французька сторона імітуватиме ядерні удари, тоді як польська – забезпечуватиме розвідку і підтримку конвенційними засобами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коротко, по суті відповідь на російську стратегію деескалацію через ядерну ескалацію після нападу на країни Балтики і захоплення Сувалкинського коридору з наступним нанесенням ядерного удару по території Польщі щоб змусити країни заходу визнати захоплення.
Розпочата підготовка нанесення ядерного удару по території РФ.