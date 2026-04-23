Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем

Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування.

Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі.

У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польського мовника Rzeczpospolita.

Подробиці

Польські пілоти, зі свого боку, виконуватимуть завдання далекої розвідки, виявлення цілей і нанесення ударів звичайним озброєнням. Зокрема, передбачено використання крилатих ракет JASSM-ER, які можуть нести винищувачі F-16.

"Польща веде переговори з Францією і групою найближчих європейських союзників щодо просуненої програми ядерного стримування. Озброюємося разом із друзями, щоб вороги не наважилися нас атакувати", – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За даними джерел видання, французькі ядерні боєголовки не зберігатимуться постійно на території Польщі, однак можуть періодично з’являтися в межах навчальних місій.

Під час маневрів французька сторона імітуватиме ядерні удари, тоді як польська – забезпечуватиме розвідку і підтримку конвенційними засобами.

О, зараз ватніки заволають: "А! Вот відітє??? НАТА агрєсівний блок! Ані хатят на нас скінуть ядрьону бомбу!!!"
23.04.2026 19:14 Відповісти
нам теж бажано створити ядерну зброю, для захисту наступних поколінь українців

23.04.2026 19:18 Відповісти
Давно пора, хоч брудну.
23.04.2026 20:13 Відповісти
Брудну треба одразу застосовувати, бо вона не може довго "стояти на чергуванні", дуже висока активність яка і так погано впливає на вибухівку і системи керування підривом і активність весь час зростає. Чудова зброя для терористів і головний біль для військових 🤔
23.04.2026 20:25 Відповісти
Вам видніше, у вас є реактори з паливом для.
23.04.2026 20:27 Відповісти
От вам і відповідь на постійні погрози ядерною зброєю з боку РФ. Тут ніяких кричущих заяв алкоголіків в керівництві. Простий факт - поляки разом з французами відпрацьовують нанесення ядерного удару по території РФ....
Коротко, по суті відповідь на російську стратегію деескалацію через ядерну ескалацію після нападу на країни Балтики і захоплення Сувалкинського коридору з наступним нанесенням ядерного удару по території Польщі щоб змусити країни заходу визнати захоплення.
Розпочата підготовка нанесення ядерного удару по території РФ.
23.04.2026 19:20 Відповісти
Эммануэль нашел своих поклонников.
23.04.2026 19:47 Відповісти
 
 