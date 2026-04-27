Німеччина заявила про потребу ядерного стримування в Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність збереження ядерного стримування на тлі зростання безпекових ризиків у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters, присвяченому підготовці до міжнародних переговорів щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

За словами глави німецького МЗС, Берлін продовжує підтримувати принципи нерозповсюдження, однак змушений враховувати актуальні загрози. Вадефуль підкреслив, що баланс між роззброєнням і безпекою залишається ключовим викликом для Європи.

Ядерне стримування як відповідь на сучасні виклики

Німецький дипломат наголосив, що питання стримування залишається актуальним, поки існують ризики застосування ядерної зброї. Йдеться не лише про глобальні конфлікти, а й про регіональну нестабільність, яка безпосередньо впливає на безпеку європейських країн.

"Доки триватимуть ядерні загрози проти нас та наших партнерів, нам знадобиться надійний стримувальний фактор", – заявив Вадефуль.

Очікується, що цього тижня він візьме участь у зустрічах у Нью-Йорку, присвячених Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Учасники обговорюватимуть нові підходи до збереження досягнень документа та перспективи ядерного роззброєння.

Європа посилює оборонну співпрацю

На тлі зростання загроз Німеччина та Франція активізують співпрацю у сфері безпеки. Минулого місяця країни оголосили про намір поглибити взаємодію у питаннях ядерного стримування.

Цей крок розглядається як відповідь на посилення напруженості в Європі, зокрема через дії Росії та нестабільність на Близькому Сході.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість збільшення ядерного потенціалу та готовність розміщення відповідних засобів у країнах-союзниках.

Аналітики відзначають, що подібні заяви свідчать про зміну підходів у європейській оборонній політиці. Водночас ключовим залишається збереження міжнародних механізмів контролю над озброєннями.

