Німеччина заявила про потребу ядерного стримування в Європі

Вадефуль зробив заяву про безпеку ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність збереження ядерного стримування на тлі зростання безпекових ризиків у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Reuters, присвяченому підготовці до міжнародних переговорів щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

За словами глави німецького МЗС, Берлін продовжує підтримувати принципи нерозповсюдження, однак змушений враховувати актуальні загрози. Вадефуль підкреслив, що баланс між роззброєнням і безпекою залишається ключовим викликом для Європи.

Також читайте: Європа має готуватися до діалогу з Росією після закінчення війни в Україні, - президент Естонії Каріс

Ядерне стримування як відповідь на сучасні виклики

Німецький дипломат наголосив, що питання стримування залишається актуальним, поки існують ризики застосування ядерної зброї. Йдеться не лише про глобальні конфлікти, а й про регіональну нестабільність, яка безпосередньо впливає на безпеку європейських країн.

"Доки триватимуть ядерні загрози проти нас та наших партнерів, нам знадобиться надійний стримувальний фактор", – заявив Вадефуль.

Очікується, що цього тижня він візьме участь у зустрічах у Нью-Йорку, присвячених Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Учасники обговорюватимуть нові підходи до збереження досягнень документа та перспективи ядерного роззброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем

Європа посилює оборонну співпрацю

На тлі зростання загроз Німеччина та Франція активізують співпрацю у сфері безпеки. Минулого місяця країни оголосили про намір поглибити взаємодію у питаннях ядерного стримування.

Цей крок розглядається як відповідь на посилення напруженості в Європі, зокрема через дії Росії та нестабільність на Близькому Сході.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість збільшення ядерного потенціалу та готовність розміщення відповідних засобів у країнах-союзниках.

Аналітики відзначають, що подібні заяви свідчать про зміну підходів у європейській оборонній політиці. Водночас ключовим залишається збереження міжнародних механізмів контролю над озброєннями.

  • Нещодавно ми писали, що Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування.

Також читайте: У НАТО звинуватили Росію і Китай у підриві режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Топ коментарі
+3
Германия должна себя стряхнуть шлейф поражение во второй мировой. Она снова стала Великой страной. Первая в Европе. Время бросает новые вызовы. Остался извечный враг-Россия. Да и Америка, как оказалось не друг. Германия вспомни своё славное прошлое. Alles zusammen!!
27.04.2026 20:56 Відповісти
+3
Німцям варто відновити ядерну енергетику. Відновлення енергонезалежності надасть нові можливості. Включаючи створення власної ЯЗ. Ця зброя має бути міжконтинентальною - Китай далеко і може бити зараз безкарно і на вибір. Комунізм це фашизм і рашизм. Що їм завтра втімяшиться в голову ніхто не уявляє... Я не здивуюсь якщо китайці предявлять ультиматум - "купуйте і замовляйте наші товари по нашим цінам. Інакше смерть, бо ви нам непотрібні..." ***** ж вже сказав що нахіба йому планета де нема русні...
27.04.2026 21:24 Відповісти
Да да
Чи є ще там чоловіки, які здатні дати відсіч
Вся Європа стала м'якотілою
27.04.2026 21:13 Відповісти
А може, ще один меморандум, на кшалт Будапештського збацають в НАТО і ЄС ???
27.04.2026 21:46 Відповісти
"Водночас ключовим залишається збереження міжнародних механізмів контролю над озброєннями." - смішне зауваження з огляду на повну відсутність таких "міжнародних механізмів" 🤔
27.04.2026 20:57 Відповісти
Зі своїми технологіями і промисловістю, німці можуть досить швидко отримати ядерну зброю і не боятись ні путіна з китайцями, ні Трампа.
27.04.2026 21:11 Відповісти
сніг білий, а трава зелена !
27.04.2026 21:19 Відповісти
Мені ну дуууже цікаво, якої думки ветерани вермахта про ******** німців...
27.04.2026 22:16 Відповісти
А вони ще живі?
28.04.2026 07:23 Відповісти
була проведена робота по знищенню німецкої нації починаючи з 1939р, причому почали репресувати самі себе , знищюючі красивих ,та розумних , допомагаючи грабувати еліту та допомагаючі гітлеру прийти до влади , але потім прикрилися звинуваченнями зовсім на другі голови , принявші закон захисту фактично своїх вбивць ...те шо сьогодні корінні німці бідні та принижені ,це факт ...
27.04.2026 22:53 Відповісти
Якраз спеціалістів з Африки і Азії напускали.То ж фізики-ядерники.
27.04.2026 23:13 Відповісти
Приєднуємося до Германії, та формуємо вбивчий кулак проти азійського створіння
27.04.2026 23:15 Відповісти
 
 