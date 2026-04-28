Ризик ядерної катастрофи нині найвищий з часів холодної війни, - Гроссі

МАГАТЕ могла провести ротацію місії на ЗАЕС через окуповані території

Станом на сьогодні загроза ядерної катастрофи досягла рівня, небаченого з періоду холодної війни.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив під час виступу на 11-й оглядовій конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ядерні загрози

За словами Гроссі, цей договір діє вже понад п'ять десятиліть і залишається найбільш підтримуваним документом у цій сфері. Він нагадав, що учасниками угоди є 191 країна, яку об’єднує спільна відповідальність.

"Це дуже особливий момент. Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, якого не було з часів розпалу холодної війни. Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні механізми, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сучасній ядерній сфері ми стикаємося з небезпечним протистоянням, з великою кількістю учасників, більшими ризиками та меншою ясністю", - наголосив Гроссі.

Запобігання ядерному розповсюдженню

Він підкреслив, що запобігання ядерному розповсюдженню "відповідає нашим спільним інтересам, а Договір про нерозповсюдження є нашим найпотужнішим багатостороннім інструментом".

"В основі цих зусиль лежить режим гарантій МАГАТЕ, який гарантує, що ядерний матеріал не буде перенаправлено з мирного на військове використання через надійну, справедливу та неупереджену систему перевірки", - заявив Гроссі.

Полупокер
28.04.2026 14:33 Відповісти
А тобі, козляро, затишно у Відні.
28.04.2026 14:50 Відповісти
А що, власне, цей підкацапчик хотів сказати?
28.04.2026 15:02 Відповісти
Він хотів сказати, що Україна напала на рашку...
28.04.2026 17:05 Відповісти
"режим гарантий МАГАТЭ", а також ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій бездіяльність яких дозволяє наблизити "Риск ядерной катастрофы".
Наплодили непотріб який навіть агресію орків не може разом засудити та зупинити.
28.04.2026 15:43 Відповісти
У Гроссі дуже рухлива задня частина, якою він намагається всидіти одночасно на багатьох стільцях. Віри йому немає.
28.04.2026 15:47 Відповісти
Гроссі необхідно знову їхати "відсмоктувати" росіянцям...
28.04.2026 16:13 Відповісти
Так скажи, хто винен в цьому? Чи фублі не дають це сказати вголос?
Московитська ти потвора!
29.04.2026 09:55 Відповісти
 
 