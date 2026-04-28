Ризик ядерної катастрофи нині найвищий з часів холодної війни, - Гроссі

Станом на сьогодні загроза ядерної катастрофи досягла рівня, небаченого з періоду холодної війни.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив під час виступу на 11-й оглядовій конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ядерні загрози

За словами Гроссі, цей договір діє вже понад п'ять десятиліть і залишається найбільш підтримуваним документом у цій сфері. Він нагадав, що учасниками угоди є 191 країна, яку об’єднує спільна відповідальність.

"Це дуже особливий момент. Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, якого не було з часів розпалу холодної війни. Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні механізми, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сучасній ядерній сфері ми стикаємося з небезпечним протистоянням, з великою кількістю учасників, більшими ризиками та меншою ясністю", - наголосив Гроссі.

Запобігання ядерному розповсюдженню

Він підкреслив, що запобігання ядерному розповсюдженню "відповідає нашим спільним інтересам, а Договір про нерозповсюдження є нашим найпотужнішим багатостороннім інструментом".

"В основі цих зусиль лежить режим гарантій МАГАТЕ, який гарантує, що ядерний матеріал не буде перенаправлено з мирного на військове використання через надійну, справедливу та неупереджену систему перевірки", - заявив Гроссі.