Російські пожежники безпорадно спостерігають за стовпом диму та вогню на НПС "Лукойлу" у Пермі: "Бл#дь, лопнул один резервуар! Короче - п#здец!". ВIДЕО
Масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції компанії "Лукойл" у російській Пермі перейшла у неконтрольовану фазу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент серйозного погіршення ситуації на об'єкті.
На кадрах видно гігантський стовп відкритого вогню та густого чорного диму, що закриває небо над промисловою зоною. Автор відео за кадром у розпачі коментує події та каже про евакуацію.
"Бл#дь, у нас лопнул один резервуар! Короче - п#здец! П#здец!", - чути на записі.
Привертає увагу той факт, що на відео присутні російські рятувальники, які просто спостерігають за пожежею, не вживаючи активних заходів для гасіння. Ймовірно, через надвисоку температуру та загрозу нових вибухів підійти до епіцентру вогню неможливо.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
