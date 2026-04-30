Російські пожежники безпорадно спостерігають за стовпом диму та вогню на НПС "Лукойлу" у Пермі: "Бл#дь, лопнул один резервуар! Короче - п#здец!". ВIДЕО

Масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції компанії "Лукойл" у російській Пермі перейшла у неконтрольовану фазу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент серйозного погіршення ситуації на об'єкті.

На кадрах видно гігантський стовп відкритого вогню та густого чорного диму, що закриває небо над промисловою зоною. Автор відео за кадром у розпачі коментує події та каже про евакуацію.

Дивіться: Дві росіянки голосять і лаються, спостерігаючи проліт українського дрона поблизу Пермі: "#баный в рот, бл#дь! Отходи от окна! Это к нам!". ВIДЕО

"Бл#дь, у нас лопнул один резервуар! Короче - п#здец! П#здец!", - чути на записі.

Також дивіться: У російському Орську атаковано НПЗ: "Опять бл#дь! Надо увольняться нах#й!". ВІДЕО+ФОТО

Привертає увагу той факт, що на відео присутні російські рятувальники, які просто спостерігають за пожежею, не вживаючи активних заходів для гасіння. Ймовірно, через надвисоку температуру та загрозу нових вибухів підійти до епіцентру вогню неможливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка із Туапсе вчить українців людяності на фоні палаючого НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие как мы. Только у вас мозги промыты"

Дивіться також: Мешканка Туапсе скаржиться на пожежі та нафтові опади: "У меня машина, бл#дь, вся в нефти! Я не вижу, бл#дь, куда ехать!"