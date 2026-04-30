Дві росіянки голосять і лаються, спостерігаючи проліт українського дрона поблизу Пермі: "#баный в рот, бл#дь! Отходи от окна! Это к нам!". ВIДЕО

У російській Пермі місцеві мешканці зафільмували проліт безпілотника, що спричинив справжню паніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому дві жінки емоційно та з використанням нецензурної лексики коментують появу БпЛА в небі неподалік їхнього будинку.

На кадрах чути, як росіянки кричать та голосять. Одна із них закликає іншу негайно відійти від вікон, побоюючись, що дрон прямує саме до них.

"Беспилотник летит, Лера, убегай, это к нам! #баный в рот, бл#дь! Отходи от окна!", - волає жінка на записі.

Увага! Нецензурна лексика!

