Две россиянки кричат и ругаются, наблюдая за пролетом украинского дрона вблизи Перми: "#баный в рот, бл#дь! Отходи от окна! Это к нам!"

В российской Перми местные жители сняли на видео пролет беспилотника, вызвавший настоящую панику. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой две женщины эмоционально и с использованием нецензурной лексики комментируют появление БПЛА в небе недалеко от их дома.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах слышно, как россиянки кричат и вопят. Одна из них призывает другую немедленно отойти от окон, опасаясь, что дрон направляется именно к ним.

"Беспилотник летит, Лера, убегай, это к нам! #баный в рот, бл#дь! Отходи от окна!", - кричит женщина на записи.

Внимание! Нецензурная лексика!

