Дрони СБУ атакували нафтозавод у Пермі: уражено "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Другий день поспіль безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі, розташованого більш ніж за 1500 км від кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу.











Інші удари СБУ

Також СБУ сьогодні повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з’явилися нові осередки пожежі.

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту — кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним. СБУ вже продемонструвала здатність проводити успішні удари на великій відстані й продовжить системно уражати такі об’єкти", - йдеться в повідомленні.

НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез": що відомо

Це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, який належить нафтовій компанії Лукойл.

переробляє приблизно 12-13 млн тонн нафти на рік;

має глибоку переробку нафти (тобто виробляє багато пального з кожної тонни сировини).

Працює як комплекс НПЗ та газопереробка.

