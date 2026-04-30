УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14984 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ
3 821 8

Дрони СБУ атакували нафтозавод у Пермі: уражено "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Другий день поспіль безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі, розташованого більш ніж за 1500 км від кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу.

БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі
БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі
БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі
БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі
БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили інфраструктуру одного з ключових НПЗ Росії в Пермі

Інші удари СБУ

Також СБУ сьогодні повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з’явилися нові осередки пожежі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Орську атаковано НПЗ: "Опять, бл#дь! Надо увольняться нах#й!". ВІДЕО+ФОТО

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту — кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним. СБУ вже продемонструвала здатність проводити успішні удари на великій відстані й продовжить системно уражати такі об’єкти", - йдеться в повідомленні.

НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез": що відомо

Це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, який належить нафтовій компанії Лукойл.

  • переробляє приблизно 12-13 млн тонн нафти на рік;
  • має глибоку переробку нафти (тобто виробляє багато пального з кожної тонни сировини).

Працює як комплекс НПЗ та газопереробка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські пожежники безпорадно спостерігають за стовпом диму та вогню на НПС "Лукойлу" у Пермі: "Бл#дь, лопнул один резервуар! Короче - п#здец!". ВIДЕО

Автор: 

НПЗ (942) СБУ (13806) Пермь (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туапся відпочиває, але двіжуха продовжується.
показати весь коментар
30.04.2026 13:19 Відповісти
НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", нащо тобі нафта, якщо у тебе установки АВТ-4 нема?
показати весь коментар
30.04.2026 13:33 Відповісти
Це чудово. Нарешті кацапи почали бачити війну не тільки по телевізору.
показати весь коментар
30.04.2026 13:35 Відповісти
- Гойдаааааа!!! Гойдааааа!!!

Да, Охлобистін?
показати весь коментар
30.04.2026 14:14 Відповісти
Отака рузгая вєсна мені подобається
показати весь коментар
30.04.2026 15:35 Відповісти
Туапсєц добрався до пєрдмі .
показати весь коментар
30.04.2026 15:51 Відповісти
Оо в кадр попали нові будинки де учасникам СВО надають знижку від 400 тис.руб для придбання квартири з виглядом на палаючий НПЗ)
показати весь коментар
30.04.2026 17:45 Відповісти
Нарешті дістались і пєрмського НПЗ. Це перше ураження цього об'єкта.
показати весь коментар
30.04.2026 19:56 Відповісти
 
 