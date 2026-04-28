Палаюча нафта розтікається вулицями Туапсе після атаки дронів на НПЗ. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри так званого "вогняного апокаліпсису" на вулицях Туапсе Краснодарського краю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 28 квітня внаслідок атаки безпілотників на Туапсинський нафтопереробний завод виникла масштабна пожежа, а дим простягнувся на близько 380 кілометрів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, до гасіння залучено 164 рятувальники та 46 одиниць техніки.

Водночас на зафільмованих місцевими жителями кадрах видно, що палаюча нафта розтікається однією з вулиць міста.

