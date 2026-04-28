Горящая нефть растекается по улицам Туапсе после атаки дронов на НПЗ. ВИДЕО

В сети появились кадры так называемого "огненного апокалипсиса" на улицах Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 28 апреля вследствие атаки беспилотников на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод возник масштабный пожар, а дым простирался на около 380 километров.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, к тушению привлечены 164 спасателя и 46 единиц техники.

В то же время на снятых местными жителями кадрах видно, что горящая нефть растекается по одной из улиц города.

