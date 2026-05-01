Беспилотники СБУ поразили порт "Туапсе" и НПЗ: возник пожар нефтемазутной смеси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ЦСО "Альфа" СБУ совместно с ГУР и СБС в очередной раз нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Туапсе" и Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Морской нефтетерминал и Туапсинский НПЗ являются важными производственными комплексами и логистическими узлами, которые обеспечивают связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Туапсинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод России на побережье Черного моря. Его мощность – почти 12 млн тонн нефти в год", – говорится в сообщении.

В результате удара возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах. Над терминалом поднимается столб черного дыма.

Что предшествовало?

В сети появились фото густого черного дыма над российским Туапсе после очередной атаки на местный нефтеперерабатывающий завод. По сообщениям местных пабликов, в городе возник масштабный пожар и наблюдались перебои с электроснабжением.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично не прокомментировал инцидент, а ограничился поздравлением жителей региона с началом майских праздников.

