Беспилотники СБУ поразили порт "Туапсе" и НПЗ: возник пожар нефтемазутной смеси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
ЦСО "Альфа" СБУ совместно с ГУР и СБС в очередной раз нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Туапсе" и Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Морской нефтетерминал и Туапсинский НПЗ являются важными производственными комплексами и логистическими узлами, которые обеспечивают связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.
Туапсинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод России на побережье Черного моря. Его мощность – почти 12 млн тонн нефти в год", – говорится в сообщении.
В результате удара возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах. Над терминалом поднимается столб черного дыма.
Что предшествовало?
- В сети появились фото густого черного дыма над российским Туапсе после очередной атаки на местный нефтеперерабатывающий завод. По сообщениям местных пабликов, в городе возник масштабный пожар и наблюдались перебои с электроснабжением.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично не прокомментировал инцидент, а ограничился поздравлением жителей региона с началом майских праздников.
Топ комментарии
+23 Wild MadDog
показать весь комментарий01.05.2026 16:23 Ответить Ссылка
+19 Wild MadDog
показать весь комментарий01.05.2026 16:50 Ответить Ссылка
+12 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий01.05.2026 17:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
