РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23876 посетителей онлайн
Новости Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ БпЛА атаковали Туапсе
7 934 37

Беспилотники СБУ поразили порт "Туапсе" и НПЗ: возник пожар нефтемазутной смеси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ЦСО "Альфа" СБУ совместно с ГУР и СБС в очередной раз нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Туапсе" и Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Морской нефтетерминал и Туапсинский НПЗ являются важными производственными комплексами и логистическими узлами, которые обеспечивают связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Туапсинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод России на побережье Черного моря. Его мощность – почти 12 млн тонн нефти в год", – говорится в сообщении.

В результате удара возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах. Над терминалом поднимается столб черного дыма.

Что предшествовало?

  • В сети появились фото густого черного дыма над российским Туапсе после очередной атаки на местный нефтеперерабатывающий завод. По сообщениям местных пабликов, в городе возник масштабный пожар и наблюдались перебои с электроснабжением.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично не прокомментировал инцидент, а ограничился поздравлением жителей региона с началом майских праздников.

Автор: 

Туапсе (42) Краснодарский край РФ (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
01.05.2026 16:23 Ответить
+19
показать весь комментарий
01.05.2026 16:50 Ответить
+12
Ну це просто Чорнобаївка якась зразка 2026 року.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очєрєдной удар в туаПсіну.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:18 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 16:23 Ответить
Ну це просто Чорнобаївка якась зразка 2026 року.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:11 Ответить
туапсе - місто вічно палаючих кацапських баняків

.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:48 Ответить
Пішов розгон позитиву після , точніше ще не скінчилася атака, денної атаки кацапів через всю Україну на західні області.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:20 Ответить
не через всю, а з лівого берега між Миколаєвом і Кривим Рогом, а там вздовж кордону з Молдовою така глухомань, що є певні сумніви щодо наявності МВГ.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:31 Ответить
Сьогодні вдень вони лізли з Чернігівщини через Київщину, далі по центру України по межі Київської області та черкаської на захід.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:36 Ответить
ну таке... у кожного свої радари...
показать весь комментарий
01.05.2026 16:50 Ответить
Та більш менш стабільні та великі радари.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:10 Ответить
ну треба ж чимось стабільно відволікати громадян. Ну, щоб кукуха зовсім не відїхала.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:31 Ответить
Мені за Ільський та Афіпський НПЗ абідна.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:22 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 16:30 Ответить
та краснодаровци взагал стали свою чергу пропускати. Афіпський півтора місяця тому, а Ільський так взагалі на день народження Степана Андрійовича.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:35 Ответить
Екклезіяст 3:1-8
показать весь комментарий
01.05.2026 16:47 Ответить
- Для всього свій час...
показать весь комментарий
01.05.2026 16:54 Ответить
"час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати"
показать весь комментарий
01.05.2026 16:56 Ответить
Оригинал:
- В очередь, сукины дети, в очередь!
показать весь комментарий
01.05.2026 17:08 Ответить
Почему именно Туапсе?
показать весь комментарий
01.05.2026 16:29 Ответить
Why not?
показать весь комментарий
01.05.2026 16:30 Ответить
Звільнили від кацапів Чорнобаївку, звільнимо і Туапсе.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:33 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 16:33 Ответить
А чого б і ні?
показать весь комментарий
01.05.2026 16:33 Ответить
Потому что надо уничтожить хоть что- нибудь окончательно.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:37 Ответить
тому що це експортний термнал, який був здатний переробляти та відвантажувати близько 7 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:44 Ответить
С празднікам вас, туапсіни!
показать весь комментарий
01.05.2026 16:30 Ответить
вєчним праздником !

.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:51 Ответить
От вам і Київ за три дні і парад на Крещатіку.
показать весь комментарий
01.05.2026 16:32 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 16:40 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 16:50 Ответить
па-домашнему?
показать весь комментарий
01.05.2026 18:01 Ответить
Шо,опять!?
показать весь комментарий
01.05.2026 16:51 Ответить
Чорний дощ у Туапсе

показать весь комментарий
01.05.2026 17:03 Ответить
Гарячий тур у Туапсе

показать весь комментарий
01.05.2026 17:04 Ответить
В Туапсе святкують 1 травня)

показать весь комментарий
01.05.2026 17:52 Ответить
за ГАРЬ цього року рання...

.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:54 Ответить
Ну вот сказано же давно---ка ца пн я! Та подпалите сами последние там резервуары и капец проблеме! Всё равно базе той дрова! И больше ничего лететь не будет---некуда.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:17 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2026 10:22 Ответить
 
 