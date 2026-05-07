Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 338 060 человек (+890 за сутки), 11 918 танков, 41 539 артиллерийских систем, 24 521 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 337 170 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 338 060 (+890) человек
- танков / tanks – 11 918 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 24 521 (+6) шт.
- артиллерийских систем – 41 539 (+61) шт.
- РСЗО – 1 776 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 365 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 336 (+4) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 277 912 (+1 851) шт.
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 94 545 (+233) шт.
- специальная техника – 4 172 (+2) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
309!!! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня (без танчиків), НРК мінімум, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 338 000 це більше ніж все населення Казані.