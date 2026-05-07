Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 338 060 человек (+890 за сутки), 11 918 танков, 41 539 артиллерийских систем, 24 521 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Полномасштабная война: ВСУ уничтожили более 1,3 млн российских военных

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 337 170 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 338 060 (+890) человек 
  • танков / tanks – 11 918 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 521 (+6) шт.
  • артиллерийских систем – 41 539 (+61) шт.
  • РСЗО – 1 776 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 365 (+2) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 352 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 336 (+4) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 277 912 (+1 851) шт.
  • крылатые ракеты – 4 585 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 94 545 (+233) шт.
  • специальная техника – 4 172 (+2) ед.

Топ комментарии
+15
Минув 4460 день москальсько-української війни.
309!!! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня (без танчиків), НРК мінімум, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 338 000 це більше ніж все населення Казані.
07.05.2026 08:51 Ответить
+11
Ось уже на сьогодні, і майже 2.000.000 орків здохло в Україні, з 2014 року!
Армія! Мова! Віра!
07.05.2026 07:52 Ответить
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
07.05.2026 08:09 Ответить
Що таке, це вже перемирʼя ?
07.05.2026 07:41 Ответить
Танків нема - виходить що так.
07.05.2026 07:48 Ответить
та ні, знов кучкуються, щоб на 8 ме поперти
07.05.2026 08:46 Ответить
07.05.2026 07:52 Ответить
07.05.2026 08:09 Ответить
07.05.2026 08:51 Ответить
07.05.2026 08:54 Ответить
Знову автор статті пише "Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять...", як крапще написав з 24.02.2022 по 07.05.2026 рік. Можливо це якась військова таємниця?
07.05.2026 09:50 Ответить
Просто редактор не читає форум під своєю статтею, тому і нема зворотнього зв'язку ))
07.05.2026 10:32 Ответить
 
 