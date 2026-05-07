УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9137 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 488 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 338 060 осіб (+890 за добу), 11 918 танків, 41 539 артсистем, 24 521 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Повномасштабна війна: ЗСУ знищили понад 1,3 млн російських військових

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 337 170 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб 
  • танків / tanks – 11 918 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од.
  • артилерійських систем – 41 539 (+61) од.
  • РСЗВ – 1 776 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 365 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од.
  • спеціальна техніка  – 4 172 (+2) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 108 окупантів, 159 БпЛА та понад 50 одиниць техніки: бойова робота бригади "Буревій". ВIДЕО

Скільки окупантів знищено 6 травня

Автор: 

армія рф (20935) Генштаб ЗС (8303) ліквідація (4745) знищення (10069)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Минув 4460 день москальсько-української війни.
309!!! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня (без танчиків), НРК мінімум, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 338 000 це більше ніж все населення Казані.
показати весь коментар
07.05.2026 08:51 Відповісти
+11
Ось уже на сьогодні, і майже 2.000.000 орків здохло в Україні, з 2014 року!
Армія! Мова! Віра!
показати весь коментар
07.05.2026 07:52 Відповісти
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.05.2026 08:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що таке, це вже перемирʼя ?
показати весь коментар
07.05.2026 07:41 Відповісти
Танків нема - виходить що так.
показати весь коментар
07.05.2026 07:48 Відповісти
та ні, знов кучкуються, щоб на 8 ме поперти
показати весь коментар
07.05.2026 08:46 Відповісти
Ось уже на сьогодні, і майже 2.000.000 орків здохло в Україні, з 2014 року!
Армія! Мова! Віра!
показати весь коментар
07.05.2026 07:52 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.05.2026 08:09 Відповісти
Минув 4460 день москальсько-української війни.
309!!! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня (без танчиків), НРК мінімум, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 338 000 це більше ніж все населення Казані.
показати весь коментар
07.05.2026 08:51 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2026 08:54 Відповісти
Знову автор статті пише "Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять...", як крапще написав з 24.02.2022 по 07.05.2026 рік. Можливо це якась військова таємниця?
показати весь коментар
07.05.2026 09:50 Відповісти
Просто редактор не читає форум під своєю статтею, тому і нема зворотнього зв'язку ))
показати весь коментар
07.05.2026 10:32 Відповісти
 
 