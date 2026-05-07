Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 338 060 осіб (+890 за добу), 11 918 танків, 41 539 артсистем, 24 521 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 337 170 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб
- танків / tanks – 11 918 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од.
- артилерійських систем – 41 539 (+61) од.
- РСЗВ – 1 776 (+1) од.
- засоби ППО – 1 365 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од.
- спеціальна техніка – 4 172 (+2) од.
Армія! Мова! Віра!
309!!! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня присутня (без танчиків), НРК мінімум, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 338 000 це більше ніж все населення Казані.