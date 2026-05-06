Мінус 108 окупантів, 159 БпЛА та понад 50 одиниць техніки: бойова робота бригади "Буревій". ВIДЕО

Упродовж тижня бійці Першої президентської бригади НГУ "Буревій" завдали значних втрат противнику - ліквідовано понад 100 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Добропільському напрямку російські військові намагалися відбивати українські дрони ногами або ухилятися від них, однак жодна зі спроб не була успішною.

Удари по техніці противника наносилися на глибині десятків кілометрів від лінії зіткнення - у районах, де ворог раніше почувався відносно безпечно.

Водночас розрахунки дронів-перехоплювачів працювали цілодобово, знищуючи "Молнії" та FPV і прикриваючи українських військових на позиціях та логістичних маршрутах.

Зокрема знищено:

108 окупантів;

16 укриттів;

159 БпЛА;

57 одиниць логістичної техніки;

1 склад БК;

1 Старлінк.

