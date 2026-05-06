УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4738 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
438 0

Мінус 108 окупантів, 159 БпЛА та понад 50 одиниць техніки: бойова робота бригади "Буревій". ВIДЕО

Упродовж тижня бійці Першої президентської бригади НГУ "Буревій" завдали значних втрат противнику - ліквідовано понад 100 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Добропільському напрямку російські військові намагалися відбивати українські дрони ногами або ухилятися від них, однак жодна зі спроб не була успішною.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по техніці противника наносилися на глибині десятків кілометрів від лінії зіткнення - у районах, де ворог раніше почувався відносно безпечно.

Водночас розрахунки дронів-перехоплювачів працювали цілодобово, знищуючи "Молнії" та FPV і прикриваючи українських військових на позиціях та логістичних маршрутах.

Зокрема знищено:

  • 108 окупантів;
  • 16 укриттів;
  • 159 БпЛА;
  • 57 одиниць логістичної техніки;
  • 1 склад БК;
  • 1 Старлінк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі ДПСУ знищили "гараж" з технікою ворога та уразили РЕБ і артилерію на Придніпровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти батальйону SIGNUM знищили 3 квадроцикли та НРК і показали пастки окупантів проти українських FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20930) знищення (10063) Запорізька область (4847) Національна гвардія НГУ (1781) дрони (8038) Пологівський район (402) Добропілля (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 