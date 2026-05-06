Пілоти батальйону SIGNUM знищили 3 квадроцикли та НРК і показали пастки окупантів проти українських FPV-дронів. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади уразили логістичну техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні FPV-дрони знищили 3 УАЗ "Буханки", наземний роботизований комплекс, а також 3 квадроцикли противника.
Бійці також зазначають, що на оприлюднених кадрах видно, які пастки росіяни використовують проти українських дронів - між деревами вони розвішують металеві троси.
На великій швидкості такі перешкоди майже неможливо помітити, і навіть дотик може призвести до втрати керування або падіння FPV-дрона.
