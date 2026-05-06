Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 3 квадроцикла и НРК и показали ловушки оккупантов против украинских FPV-дронов. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады нанесли удар по логистической технике оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные FPV-дроны уничтожили 3 УАЗ "Буханки", наземный роботизированный комплекс, а также 3 квадроцикла противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бойцы также отмечают, что на обнародованных кадрах видно, какие ловушки россияне используют против украинских дронов — между деревьями они развешивают металлические тросы.

На большой скорости такие препятствия почти невозможно заметить, и даже прикосновение может привести к потере управления или падению FPV-дрона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили усилитель дронов и РЭБ "Пероед" на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Чеченские военные ВС РФ показали последствия удара по РЛС "Каста" украинскими дронами FP-2. ВИДЕО