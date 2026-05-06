Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 3 квадроцикла и НРК и показали ловушки оккупантов против украинских FPV-дронов. ВИДЕО
Операторы дронов батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады нанесли удар по логистической технике оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные FPV-дроны уничтожили 3 УАЗ "Буханки", наземный роботизированный комплекс, а также 3 квадроцикла противника.
Бойцы также отмечают, что на обнародованных кадрах видно, какие ловушки россияне используют против украинских дронов — между деревьями они развешивают металлические тросы.
На большой скорости такие препятствия почти невозможно заметить, и даже прикосновение может привести к потере управления или падению FPV-дрона.
