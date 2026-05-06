Чеченские военные ВС РФ показали последствия удара по РЛС "Каста" украинскими дронами FP-2. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых запечатлены последствия удара по радиолокационной станции "Каста".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято чеченским военным ВС РФ, а поражение, вероятно, нанесено с помощью дрона типа FP-2.

Идентификацию пораженной техники провел OSINT-исследователь Andrew Perpetua.

Детали о дронах FP-2

Дрон FP-2 — украинский ударный БПЛА среднего класса (Middle Strike), разработанный компанией Fire Point. Он представляет собой адаптацию предыдущей модели FP-1, которая предназначалась для дальних ударов.

По официальной информации, FP-2 создан для выполнения ударных задач вблизи линии боевого столкновения, при этом дальность полета была уменьшена в пользу увеличения боевой части и возможности роевого применения, то есть запуска нескольких дронов для совместной атаки.

Топ комментарии
+22
Та які це чеченські? Кадировські. Справжні чеченські воюють на стороні України.
06.05.2026 18:46 Ответить
+16
Не дрони а якісь Змії Гориничі
06.05.2026 18:25 Ответить
+14
і шість вогнегасників не помогли. треба 7, напевно...
06.05.2026 18:36 Ответить
06.05.2026 18:24 Ответить
абреки не знають хто такий Змій Горинич.
треба казати "шайтан-орба" прілэтэл

06.05.2026 19:02 Ответить
Разобрали в ноль
06.05.2026 18:29 Ответить
"Провєдьом парад на 9 мая в Кієвє." 2026 "Попросім у Кієва пєрєміріє на 9 мая"
06.05.2026 18:30 Ответить
И палтара пажарника 😂
06.05.2026 20:02 Ответить
"нічєго нє понял - но очєнь інтєрєсно"..
06.05.2026 18:36 Ответить
Не зрозуміло, що не подобається кадирівським муртадам, робота проведена на відмінно нашими козаками?
06.05.2026 19:13 Ответить
100%!!!
Чеченські добровольці, які воюють на боці України (зокрема, у складі батальйонів імені Джохара Дудаєва та Шейха Мансура), неодноразово закликали не називати «кадирівців» (піхоту Рамзана Кадирова) чеченцями.
Основні аргументи справжніх чеченців (ічкерійців), що воюють за Україну:
«Кадирівці» - це зрадники: Вони вважають, що люди Кадирова зрадили свій народ, ставши на бік Росії, яка знищувала Чечню.
Відсутність морального права. Чеченці, що воюють за Україну, наголошують, що кадирівці не мають права носити горду назву чеченського народу, оскільки діють в інтересах російського режиму.
06.05.2026 19:14 Ответить
Татаров брав члєн пєпєнцов.. тобто брав в плєн чєнцов... Чи відбивався від чєчєнцов
06.05.2026 21:16 Ответить
Купа використанних вогнегасників виглядає комічно
06.05.2026 18:48 Ответить
По уставу треба гасити )) бо прогул і халатность поставлять не дадуть оклад, не дадуть "наркомоскіє сто грамм"
06.05.2026 21:17 Ответить
Каста аказалась самай низкай 😁
06.05.2026 19:59 Ответить
Чёта не слышна причитаний "Алаху Акбар" 🤣🤣🤣
06.05.2026 20:01 Ответить
Чурка черножорая, ****** дырявый рускаго языка не выучил?!?!
06.05.2026 22:51 Ответить
 
 