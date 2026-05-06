Чеченские военные ВС РФ показали последствия удара по РЛС "Каста" украинскими дронами FP-2. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых запечатлены последствия удара по радиолокационной станции "Каста".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято чеченским военным ВС РФ, а поражение, вероятно, нанесено с помощью дрона типа FP-2.
Идентификацию пораженной техники провел OSINT-исследователь Andrew Perpetua.
Детали о дронах FP-2
Дрон FP-2 — украинский ударный БПЛА среднего класса (Middle Strike), разработанный компанией Fire Point. Он представляет собой адаптацию предыдущей модели FP-1, которая предназначалась для дальних ударов.
По официальной информации, FP-2 создан для выполнения ударных задач вблизи линии боевого столкновения, при этом дальность полета была уменьшена в пользу увеличения боевой части и возможности роевого применения, то есть запуска нескольких дронов для совместной атаки.
треба казати "шайтан-орба" прілэтэл
Чеченські добровольці, які воюють на боці України (зокрема, у складі батальйонів імені Джохара Дудаєва та Шейха Мансура), неодноразово закликали не називати «кадирівців» (піхоту Рамзана Кадирова) чеченцями.
Основні аргументи справжніх чеченців (ічкерійців), що воюють за Україну:
«Кадирівці» - це зрадники: Вони вважають, що люди Кадирова зрадили свій народ, ставши на бік Росії, яка знищувала Чечню.
Відсутність морального права. Чеченці, що воюють за Україну, наголошують, що кадирівці не мають права носити горду назву чеченського народу, оскільки діють в інтересах російського режиму.