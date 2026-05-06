Чеченські військові ЗС РФ показали наслідки удару по РЛС "Каста" українськими дронами FP-2. ВIДЕО
Індустрія дронів
У мережі опублікували кадри, на яких зафіксовані наслідки удару по радіолокаційній станції "Каста" поблизу населеного пункту Єлісеєвка Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте чеченським військовим ЗС РФ, а ураження здійснене за допомогою дрона типу FP-2 пілотами Сил безпілотних систем.
Ідентифікацію ураженої техніки провів OSINT-дослідник Andrew Perpetua.
Деталі про дрони FP-2
Дрон FP-2 - український ударний БпЛА середнього класу (Middle Strike), розроблений компанією Fire Point. Він являє собою адаптацію попередньої моделі FP-1, яка призначалася для далекобійних ударів.
За офіційною інформацією, FP-2 створений для виконання ударних завдань поблизу лінії бойового зіткнення, зменшивши дальність польоту на користь підвищеної бойової частини та можливості ройового застосування, тобто тобто запуску кількох дронів для спільної атаки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба казати "шайтан-орба" прілэтэл
.
Чеченські добровольці, які воюють на боці України (зокрема, у складі батальйонів імені Джохара Дудаєва та Шейха Мансура), неодноразово закликали не називати «кадирівців» (піхоту Рамзана Кадирова) чеченцями.
Основні аргументи справжніх чеченців (ічкерійців), що воюють за Україну:
«Кадирівці» - це зрадники: Вони вважають, що люди Кадирова зрадили свій народ, ставши на бік Росії, яка знищувала Чечню.
Відсутність морального права. Чеченці, що воюють за Україну, наголошують, що кадирівці не мають права носити горду назву чеченського народу, оскільки діють в інтересах російського режиму.