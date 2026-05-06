Чеченські військові ЗС РФ показали наслідки удару по РЛС "Каста" українськими дронами FP-2. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких зафіксовані наслідки удару по радіолокаційній станції "Каста" поблизу населеного пункту Єлісеєвка Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте чеченським військовим ЗС РФ, а ураження здійснене за допомогою дрона типу FP-2 пілотами Сил безпілотних систем.

Ідентифікацію ураженої техніки провів OSINT-дослідник Andrew Perpetua.

Деталі про дрони FP-2

Дрон FP-2 - український ударний БпЛА середнього класу (Middle Strike), розроблений компанією Fire Point. Він являє собою адаптацію попередньої моделі FP-1, яка призначалася для далекобійних ударів.

За офіційною інформацією, FP-2 створений для виконання ударних завдань поблизу лінії бойового зіткнення, зменшивши дальність польоту на користь підвищеної бойової частини та можливості ройового застосування, тобто тобто запуску кількох дронів для спільної атаки.

