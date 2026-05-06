Чеченські військові ЗС РФ показали наслідки удару по РЛС "Каста" українськими дронами FP-2. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких зафіксовані наслідки удару по радіолокаційній станції "Каста" поблизу населеного пункту Єлісеєвка Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео було зняте чеченським військовим ЗС РФ, а ураження здійснене за допомогою дрона типу FP-2 пілотами Сил безпілотних систем.

Ідентифікацію ураженої техніки провів OSINT-дослідник Andrew Perpetua.

Деталі про дрони FP-2

Дрон FP-2 - український ударний БпЛА середнього класу (Middle Strike), розроблений компанією Fire Point. Він являє собою адаптацію попередньої моделі FP-1, яка призначалася для далекобійних ударів.

За офіційною інформацією, FP-2 створений для виконання ударних завдань поблизу лінії бойового зіткнення, зменшивши дальність польоту на користь підвищеної бойової частини та можливості ройового застосування, тобто тобто запуску кількох дронів для спільної атаки.

Та які це чеченські? Кадировські. Справжні чеченські воюють на стороні України.
06.05.2026 18:24 Відповісти
Не дрони а якісь Змії Гориничі
06.05.2026 18:25 Відповісти
абреки не знають хто такий Змій Горинич.
треба казати "шайтан-орба" прілэтэл

06.05.2026 19:02 Відповісти
Разобрали в ноль
06.05.2026 18:29 Відповісти
"Провєдьом парад на 9 мая в Кієвє." 2026 "Попросім у Кієва пєрєміріє на 9 мая"
06.05.2026 18:30 Відповісти
і шість вогнегасників не помогли. треба 7, напевно...
06.05.2026 18:36 Відповісти
И палтара пажарника 😂
06.05.2026 20:02 Відповісти
"нічєго нє понял - но очєнь інтєрєсно"..
06.05.2026 18:36 Відповісти
Та які це чеченські? Кадировські. Справжні чеченські воюють на стороні України.
06.05.2026 18:46 Відповісти
Не зрозуміло, що не подобається кадирівським муртадам, робота проведена на відмінно нашими козаками?
06.05.2026 19:13 Відповісти
100%!!!
Чеченські добровольці, які воюють на боці України (зокрема, у складі батальйонів імені Джохара Дудаєва та Шейха Мансура), неодноразово закликали не називати «кадирівців» (піхоту Рамзана Кадирова) чеченцями.
Основні аргументи справжніх чеченців (ічкерійців), що воюють за Україну:
«Кадирівці» - це зрадники: Вони вважають, що люди Кадирова зрадили свій народ, ставши на бік Росії, яка знищувала Чечню.
Відсутність морального права. Чеченці, що воюють за Україну, наголошують, що кадирівці не мають права носити горду назву чеченського народу, оскільки діють в інтересах російського режиму.
06.05.2026 19:14 Відповісти
Татаров брав члєн пєпєнцов.. тобто брав в плєн чєнцов... Чи відбивався від чєчєнцов
06.05.2026 21:16 Відповісти
Купа використанних вогнегасників виглядає комічно
06.05.2026 18:48 Відповісти
По уставу треба гасити )) бо прогул і халатность поставлять не дадуть оклад, не дадуть "наркомоскіє сто грамм"
06.05.2026 21:17 Відповісти
Каста аказалась самай низкай 😁
06.05.2026 19:59 Відповісти
Чёта не слышна причитаний "Алаху Акбар" 🤣🤣🤣
06.05.2026 20:01 Відповісти
Чурка черножорая, ****** дырявый рускаго языка не выучил?!?!
06.05.2026 22:51 Відповісти
 
 