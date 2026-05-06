"Примари" ГУР завдали 5 ударів по ворожих військових поїздах у Криму. ВIДЕО

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" завдав ударів по ворожих військових поїздах на території тимчасово окупованого Криму, порушивши залізничну логістику окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у межах операції, що відбулася у квітні 2026 року, українські спецпризначенці здійснили п’ять прицільних ударів по цілях під час руху вантажних поїздів.

Унаслідок уражень знищено локомотиви, які використовувалися для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.

Чергові результати бойової роботи підтверджують ефективність системних дій, спрямованих на ускладнення логістики російської армії.

Ексклюзивні кадри успішних уражень ворожих цілей від "Примар" оприлюднили у телеграм-каналі ГУР.

Це давно пора було роботи, легка ціль, а ефект відчутний. Кацапи б'ють по нашій залізниці.
06.05.2026 16:49 Відповісти
Щось останнім часом нам показують і розповідають ПРО МИНУЛІ ДОСЯГНЕННЯ Да і збиті самолети вертольоти не світяться в повідомленях генштабу.Це дуже нас насторожує,а в добавок за останній час--дуже багато загиблих і поранених цивільних А найгірше---втрачаюмо території. На мою думку--чесна розмова з суспільством--тільки згуртує націю СЛАВА ЗСУ!!!!
06.05.2026 16:55 Відповісти
"Честный разговор с обществом", да вы романтик).
06.05.2026 17:00 Відповісти
Що залишилось---тільки мріяти .
06.05.2026 17:56 Відповісти
Дронов много. На каждый вагон по несколько штук может прилететь. А уничтожено только три вагона из целого состава. Почему??
06.05.2026 18:41 Відповісти
БЧ невелика
06.05.2026 18:50 Відповісти
Почему? Вероятно не хватает специалистов с Цензор.нет, которые знают как лучше.
06.05.2026 20:09 Відповісти
 
 