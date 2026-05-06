"Примари" ГУР завдали 5 ударів по ворожих військових поїздах у Криму. ВIДЕО
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" завдав ударів по ворожих військових поїздах на території тимчасово окупованого Криму, порушивши залізничну логістику окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у межах операції, що відбулася у квітні 2026 року, українські спецпризначенці здійснили п’ять прицільних ударів по цілях під час руху вантажних поїздів.
Унаслідок уражень знищено локомотиви, які використовувалися для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.
Чергові результати бойової роботи підтверджують ефективність системних дій, спрямованих на ускладнення логістики російської армії.
Ексклюзивні кадри успішних уражень ворожих цілей від "Примар" оприлюднили у телеграм-каналі ГУР.
Kristobal Juan
Василь Казімко
Дан Корвин
Василь Казімко
Alex Sinn
Дима Купчук
Oleg K #525841
