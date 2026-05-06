"Призраки" ГУР нанесли 5 ударов по вражеским военным поездам в Крыму. ВИДЕО
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" нанесло удары по вражеским военным поездам на территории временно оккупированного Крыма, нарушив железнодорожную логистику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках операции, состоявшейся в апреле 2026 года, украинские спецназовцы нанесли пять прицельных ударов по целям во время движения грузовых поездов.
В результате ударов были уничтожены локомотивы, которые использовались для перевозки военной техники и топлива, а также цистерна.
Очередные результаты боевой работы подтверждают эффективность системных действий, направленных на затруднение логистики российской армии.
Эксклюзивные кадры успешных поражений вражеских целей от "Призраков" обнародовали в Telegram-канале ГУР.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kristobal Juan
показать весь комментарий06.05.2026 16:49 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий06.05.2026 16:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дан Корвин
показать весь комментарий06.05.2026 17:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий06.05.2026 17:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Alex Sinn
показать весь комментарий06.05.2026 18:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дима Купчук
показать весь комментарий06.05.2026 18:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleg K #525841
показать весь комментарий06.05.2026 20:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль