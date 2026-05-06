"Призраки" ГУР нанесли 5 ударов по вражеским военным поездам в Крыму. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" нанесло удары по вражеским военным поездам на территории временно оккупированного Крыма, нарушив железнодорожную логистику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках операции, состоявшейся в апреле 2026 года, украинские спецназовцы нанесли пять прицельных ударов по целям во время движения грузовых поездов.

В результате ударов были уничтожены локомотивы, которые использовались для перевозки военной техники и топлива, а также цистерна.

Очередные результаты боевой работы подтверждают эффективность системных действий, направленных на затруднение логистики российской армии.

Эксклюзивные кадры успешных поражений вражеских целей от "Призраков" обнародовали в Telegram-канале ГУР.

армия РФ Крым поезд уничтожение логистика дроны ГУР
Це давно пора було роботи, легка ціль, а ефект відчутний. Кацапи б'ють по нашій залізниці.
06.05.2026 16:49 Ответить
Щось останнім часом нам показують і розповідають ПРО МИНУЛІ ДОСЯГНЕННЯ Да і збиті самолети вертольоти не світяться в повідомленях генштабу.Це дуже нас насторожує,а в добавок за останній час--дуже багато загиблих і поранених цивільних А найгірше---втрачаюмо території. На мою думку--чесна розмова з суспільством--тільки згуртує націю СЛАВА ЗСУ!!!!
06.05.2026 16:55 Ответить
"Честный разговор с обществом", да вы романтик).
06.05.2026 17:00 Ответить
Що залишилось---тільки мріяти .
06.05.2026 17:56 Ответить
Дронов много. На каждый вагон по несколько штук может прилететь. А уничтожено только три вагона из целого состава. Почему??
06.05.2026 18:41 Ответить
БЧ невелика
06.05.2026 18:50 Ответить
Почему? Вероятно не хватает специалистов с Цензор.нет, которые знают как лучше.
06.05.2026 20:09 Ответить
 
 