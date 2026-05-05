РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российского самолета
2 571 4

Воины ГУР поразили российские катера и самолет-амфибию Бе-12 в Крыму в течение апреля. ВИДЕО

В ходе одной из операций в апреле 2026 года разведчики ГУР Минобороны Украины "Примари" поразили ряд целей, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной составляющей противника в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что удалось уничтожить?

Поражено и выведено из строя:

• три десантно-штурмовых катера проекта 05060;
• судно обеспечения;
• ангар для хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;
• противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка".

Смотрите также: Пожары на НПЗ в Перми и Туапсе: уровень нефтепереработки упал до показателей 2009 года. ВИДЕО

"Отдельный эпизод - уклонение борта "Примар" от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки московитов помешать выполнению боевой задачи, мастера ГУР продолжили операцию и добились очередного важного результата, который ослабляет российскую оккупационную армию", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Подразделение "1514" белорусских добровольцев провело разведку и уничтожило позиции оккупантов в Запорожье

Автор: 

Крым (25881) уничтожение (9741) ГУР (788)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава ЗСУ!
показать весь комментарий
05.05.2026 17:03 Ответить
Знайшли, знищили, щезли. Мабуть примари?
показать весь комментарий
05.05.2026 17:47 Ответить
Бєшка дванадцята стояла без лівого двигуна. Але видно що сітками накрита, значить була кацапні чимось цінна.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:32 Ответить
 
 