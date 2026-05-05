Воины ГУР поразили российские катера и самолет-амфибию Бе-12 в Крыму в течение апреля. ВИДЕО
В ходе одной из операций в апреле 2026 года разведчики ГУР Минобороны Украины "Примари" поразили ряд целей, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной составляющей противника в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Что удалось уничтожить?
Поражено и выведено из строя:
• три десантно-штурмовых катера проекта 05060;
• судно обеспечения;
• ангар для хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;
• противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка".
"Отдельный эпизод - уклонение борта "Примар" от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки московитов помешать выполнению боевой задачи, мастера ГУР продолжили операцию и добились очередного важного результата, который ослабляет российскую оккупационную армию", - говорится в сообщении.
