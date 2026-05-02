Пожары на НПЗ в Перми и Туапсе: уровень нефтепереработки упал до показателей 2009 года. ВИДЕО

В российских городах Пермь и Туапсе продолжаются пожары на нефтеперерабатывающих объектах в результате очередной атаки ЦСО "Альфа" СБУ, ГУР и СБС с использованием ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оба города покрыты облаками, содержащими продукты нефтепереработки, а последствия очередного удара в Туапсе ликвидируют 128 человек и 41 единица техники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также 29 апреля в интервью изданию "Анапа Регион" губернатор Краснодарского края РФ Кондратьев заверил, что в регионе "никаких серьезных попаданий нет", а "некоторые очаги задымления и локального возгорания" вызваны "падением обломков". Позже интервью было удалено.

В то же время правительство РФ заявило о намерении напрямую регулировать производство топлива, что связано со снижением уровня нефтепереработки до показателей 2009 года после серии ударов по девяти НПЗ в апреле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники СБУ поразили порт "Туапсе" и НПЗ: возникло возгорание нефтемазутной смеси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте также: Атаки на НПЗ в Туапсе: РФ потеряла часть мощностей