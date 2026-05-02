Пожары на НПЗ в Перми и Туапсе: уровень нефтепереработки упал до показателей 2009 года. ВИДЕО
В российских городах Пермь и Туапсе продолжаются пожары на нефтеперерабатывающих объектах в результате очередной атаки ЦСО "Альфа" СБУ, ГУР и СБС с использованием ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оба города покрыты облаками, содержащими продукты нефтепереработки, а последствия очередного удара в Туапсе ликвидируют 128 человек и 41 единица техники.
Также 29 апреля в интервью изданию "Анапа Регион" губернатор Краснодарского края РФ Кондратьев заверил, что в регионе "никаких серьезных попаданий нет", а "некоторые очаги задымления и локального возгорания" вызваны "падением обломков". Позже интервью было удалено.
В то же время правительство РФ заявило о намерении напрямую регулировать производство топлива, что связано со снижением уровня нефтепереработки до показателей 2009 года после серии ударов по девяти НПЗ в апреле.
в 2023 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 280 млн тон.
в 2025 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 265 млн тон.
Перші системні знищення обладнання на НПЗ засрашки почалися в 2024 році.
Вони після 2008 року реально набудували нових потужностей, модернізували наявні.
