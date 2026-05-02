Пожары на НПЗ в Перми и Туапсе: уровень нефтепереработки упал до показателей 2009 года. ВИДЕО

В российских городах Пермь и Туапсе продолжаются пожары на нефтеперерабатывающих объектах в результате очередной атаки ЦСО "Альфа" СБУ, ГУР и СБС с использованием ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оба города покрыты облаками, содержащими продукты нефтепереработки, а последствия очередного удара в Туапсе ликвидируют 128 человек и 41 единица техники.

Также 29 апреля в интервью изданию "Анапа Регион" губернатор Краснодарского края РФ Кондратьев заверил, что в регионе "никаких серьезных попаданий нет", а "некоторые очаги задымления и локального возгорания" вызваны "падением обломков". Позже интервью было удалено.

В то же время правительство РФ заявило о намерении напрямую регулировать производство топлива, что связано со снижением уровня нефтепереработки до показателей 2009 года после серии ударов по девяти НПЗ в апреле.

Топ комментарии
+2
Є Мозирь, є Тюменський НПЗ, є найбільший Омський НПЗ. Оно їм до жопи, нафта. Не до жопи власний комфорт. Ми преможемо тількі психологічно, тому треба атакувати Москву та Пітер. Про це навіть CNN писали, чому Москва не відчуває війни. Стерненко нещодавно на голубом глазу повідомив, що бач, існує в Капотне найбільший в області Московський НПЗ, і чомусь його ніхто не атакує. Томусь.
02.05.2026 15:57 Ответить
+2
в 2009 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 236 млн тон.
в 2023 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 280 млн тон.
в 2025 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 265 млн тон.

Перші системні знищення обладнання на НПЗ засрашки почалися в 2024 році.

Вони після 2008 року реально набудували нових потужностей, модернізували наявні.
02.05.2026 18:55 Ответить
+1
а яким був рівень переробки в 2009? може більше ніж в 2025? Чи менше?
02.05.2026 15:42 Ответить
а яким був рівень переробки в 2009? може більше ніж в 2025? Чи менше?
02.05.2026 15:42 Ответить
2.35,5.
у 25-му 262.
02.05.2026 18:52 Ответить
дякую
02.05.2026 19:29 Ответить
02.05.2026 15:57 Ответить
Там поки що ППО працює (Лиш балістика може вирішити проблему московської області.
02.05.2026 16:31 Ответить
Касьянов каже, що це російсько-ермаківський нарратив.
02.05.2026 17:19 Ответить
Давай лавріньонка-атакуй😁😁
02.05.2026 18:25 Ответить
Ти така остроумная, даже не знаю, що отвєтіть. Тіпа що послать на те, що ріфмується зі словом "атакуй". П.С. Хоча повинен отвєчать Юра. Пиши йому прямо у фейсбук.
02.05.2026 18:57 Ответить
Кацапня вже відповідає, - горять АЗС по всьому Харкову!
02.05.2026 16:25 Ответить
Вони й так би бомбили АЗС.Думаю ЗСУ по одному безпілотнику вже не пошкодують ,і для "солідарності" ******" по москальським АЗС.
02.05.2026 16:30 Ответить
Це ще не скоро. Та і задумайтеся: ніби працююча АЗС з космічними цінниками або "бензин тільки по талонах" має вплив на громадскість значно більший, ніж просто розхєрачена АЗС. Торік, в серпні-вересні, виття на болотах було епічне.
02.05.2026 19:03 Ответить
А не скоро, бо спочатку "по одному безпілотнику" треба ж на кожен трансформатор виділити.
02.05.2026 19:04 Ответить
02.05.2026 16:30 Ответить
