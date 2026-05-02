Пожежі на НПЗ у Пермі та Туапсе: рівень нафтопереробки впав до показників 2009 року. ВIДЕО

У російських містах Перм і Туапсе тривають пожежі на нафтопереробних об’єктах внаслідок чергової атаки ЦСО "Альфа" СБУ, ГУР та СБС ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обидва міста накриті хмарами з вмістом продуктів нафтопереробки, а наслідки чергового удару у Туапсе ліквідовують 128 осіб та 41 одиниця техніки.

Також 29 квітня в інтерв'ю виданню Анапа Регіон губернатор Краснодарського краю РФ Кондратьєв запевнив, що в регіоні "жодних серйозних прильотів немає", а "деякі осередки задимлення і локального загоряння" спричинені "падінням уламків". Пізніше інтерв'ю було видалено.

Водночас уряд РФ заявив про наміри безпосередньо регулювати виробництво пального, що пов’язано зі зниженням рівня нафтопереробки до показників 2009 року після серії ударів по дев’яти НПЗ у квітні.

НПЗ пожежа СБУ атака дрони ГУР Сили безпілотних систем Туапсе
Топ коментарі
+2
Є Мозирь, є Тюменський НПЗ, є найбільший Омський НПЗ. Оно їм до жопи, нафта. Не до жопи власний комфорт. Ми преможемо тількі психологічно, тому треба атакувати Москву та Пітер. Про це навіть CNN писали, чому Москва не відчуває війни. Стерненко нещодавно на голубом глазу повідомив, що бач, існує в Капотне найбільший в області Московський НПЗ, і чомусь його ніхто не атакує. Томусь.
02.05.2026 15:57 Відповісти
+2
в 2009 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 236 млн тон.
в 2023 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 280 млн тон.
в 2025 році рівень первинної нафтопереробки був десь біля 265 млн тон.

Перші системні знищення обладнання на НПЗ засрашки почалися в 2024 році.

Вони після 2008 року реально набудували нових потужностей, модернізували наявні.
02.05.2026 18:55 Відповісти
+1
а яким був рівень переробки в 2009? може більше ніж в 2025? Чи менше?
02.05.2026 15:42 Відповісти
2.35,5.
у 25-му 262.
02.05.2026 18:52 Відповісти
дякую
02.05.2026 19:29 Відповісти
Є Мозирь, є Тюменський НПЗ, є найбільший Омський НПЗ. Оно їм до жопи, нафта. Не до жопи власний комфорт. Ми преможемо тількі психологічно, тому треба атакувати Москву та Пітер. Про це навіть CNN писали, чому Москва не відчуває війни. Стерненко нещодавно на голубом глазу повідомив, що бач, існує в Капотне найбільший в області Московський НПЗ, і чомусь його ніхто не атакує. Томусь.
02.05.2026 15:57 Відповісти
Там поки що ППО працює (Лиш балістика може вирішити проблему московської області.
02.05.2026 16:31 Відповісти
Касьянов каже, що це російсько-ермаківський нарратив.
02.05.2026 17:19 Відповісти
Давай лавріньонка-атакуй😁😁
02.05.2026 18:25 Відповісти
Ти така остроумная, даже не знаю, що отвєтіть. Тіпа що послать на те, що ріфмується зі словом "атакуй". П.С. Хоча повинен отвєчать Юра. Пиши йому прямо у фейсбук.
02.05.2026 18:57 Відповісти
Кацапня вже відповідає, - горять АЗС по всьому Харкову!
02.05.2026 16:25 Відповісти
Вони й так би бомбили АЗС.Думаю ЗСУ по одному безпілотнику вже не пошкодують ,і для "солідарності" ******" по москальським АЗС.
02.05.2026 16:30 Відповісти
Це ще не скоро. Та і задумайтеся: ніби працююча АЗС з космічними цінниками або "бензин тільки по талонах" має вплив на громадскість значно більший, ніж просто розхєрачена АЗС. Торік, в серпні-вересні, виття на болотах було епічне.
02.05.2026 19:03 Відповісти
А не скоро, бо спочатку "по одному безпілотнику" треба ж на кожен трансформатор виділити.
02.05.2026 19:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t1vDU0RnGK0

https://www.youtube.com/watch?v=83envODCjwM
02.05.2026 16:30 Відповісти
