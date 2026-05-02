Пожежі на НПЗ у Пермі та Туапсе: рівень нафтопереробки впав до показників 2009 року. ВIДЕО

У російських містах Перм і Туапсе тривають пожежі на нафтопереробних об’єктах внаслідок чергової атаки ЦСО "Альфа" СБУ, ГУР та СБС ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обидва міста накриті хмарами з вмістом продуктів нафтопереробки, а наслідки чергового удару у Туапсе ліквідовують 128 осіб та 41 одиниця техніки.

Також 29 квітня в інтерв'ю виданню Анапа Регіон губернатор Краснодарського краю РФ Кондратьєв запевнив, що в регіоні "жодних серйозних прильотів немає", а "деякі осередки задимлення і локального загоряння" спричинені "падінням уламків". Пізніше інтерв'ю було видалено.

Водночас уряд РФ заявив про наміри безпосередньо регулювати виробництво пального, що пов’язано зі зниженням рівня нафтопереробки до показників 2009 року після серії ударів по дев’яти НПЗ у квітні.

