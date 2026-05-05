Воїни ГУР уразили російські катери та літак-амфібію Бе-12 у Криму упродовж квітня. ВIДЕО

Під час однієї з операцій у квітні 2026 року розвідники ГУР МО України "Примари" уразили низку цілей, пов’язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою противника в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Що вдалося вполювати?

Уражено та виведено з ладу:

• три десантно-штурмові катери проєкту 05060;
• судно забезпечення;
• ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;
• протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка".

"Окремий епізод - ухилення борта "Примар" від ворожого ПЗРК. Попри спроби московитів завадити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію", - йдеться у повідомленні.

слава ЗСУ!
05.05.2026 17:03 Відповісти
Знайшли, знищили, щезли. Мабуть примари?
05.05.2026 17:47 Відповісти
Бєшка дванадцята стояла без лівого двигуна. Але видно що сітками накрита, значить була кацапні чимось цінна.
05.05.2026 18:32 Відповісти
 
 