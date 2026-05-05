Воїни ГУР уразили російські катери та літак-амфібію Бе-12 у Криму упродовж квітня. ВIДЕО
Під час однієї з операцій у квітні 2026 року розвідники ГУР МО України "Примари" уразили низку цілей, пов’язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою противника в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Що вдалося вполювати?
Уражено та виведено з ладу:
• три десантно-штурмові катери проєкту 05060;
• судно забезпечення;
• ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;
• протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка".
"Окремий епізод - ухилення борта "Примар" від ворожого ПЗРК. Попри спроби московитів завадити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію", - йдеться у повідомленні.
