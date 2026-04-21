Підрозділ "1514" білоруських добровольців провів розвідку та знищив позиції окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Білоруські добровольці підрозділу "1514" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України ліквідували живу силу та знищили техніку ворога.

Як повідомляє Цензор НЕТ, бійці активно застосовують FPV-дрони для ураження цілей противника.

На кадрах зафіксована бойова робота розвідників по цілях ворога на Запорізькому напрямку.

Українські FPV-дрони знищують вщент російську піхоту, техніку, транспорт та апаратуру окупаційної армії.

